AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-10 16:01:53

Duo AI – Smartspejlet til dit hjem

Duo AI er Smartspejlet til husstanden, som tager det old-fasion koncept til helt nye højder, og giver nye innovative muligheder.

Så er den her. Spejlet vi alle har ventet på. Duo er det nye inde for smartenheder til dit hjem, og praler med at kunne hjælpe dig med alle dagens vigtige gøremål, lige fra at læse dagens nyheder op, til at fortælle dig hvad vejret bliver i dag, og at indstille temperaturen. Alt sammen fra et smart og intuitivt 27” spejl med alt hardwaren gemt i en tynd kasse, der er nem at gemme af vejen.



Duo kan kobles op med alle de apps vi bruger i dagligdagen, således at man kan høre musik eller se videoer, eller bare se dagens nyheder direkte fra spejlet. Og jo flere smartenheder man har sat op i huset, jo mere skulle man kunne få ud af Duo da udviklerne fortæller at de har lagt stor vægt på at den kan kobles sammen med eksisterende enheder i hjemmet.



Hele projektet er stadig under udvikling og de første enheder forventes at blive sendt ud senere i år.

Selve spejlet skulle veje lige under 4 kg og kan derfor sagtens hænge på væggen. Spejlet er bygget som et 27” full-HD 1080p display og har 5-punkts touch display. Desuden er der indbygget mikrofon og højtalere direkte i spejlet, sammen med Wi-Fi og Bluetooth. Så allerede fra starten er Duo klar til at forbinde til hele verdenen.

Prisen rammer 400 USD. Læs mere om Duo Al smartspejlet