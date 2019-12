AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Echo Look – Nyt kamera fra Amazon

Amazon har lanceret et helt nyt kamera. Det kan varmt anbefales til dig, der er på udkig efter noget ud over det sædvanlige.

Amazon har overrasket alle med et særligt nyt kamera, der går under navnet Echo Look. Amazon har skabt et kamera i stilistisk topklasse.

Echo Look kommer med en række lækre detaljer i bagagen, heriblandt LED lys og en computeriseret baggrundssløring.

Deudover giver kameraet også mulighed for at tage billeder og videoer med noget så avanceret som stemmestyring.

Da der er tale om et Echo-kamera, får du også alle Alexa-funktioner med oven i hatten

Det er ikke muligt at få fingrene i Amazons nyopfindelse uden et betydeligt hug i pengepungen. Prisen lyder således på 200 dollars.