PUBLISHED : 2019-03-13 12:03:37

Elektronik giganten LG fremviser konceptdesignet is maskine

LG har annonceret en ny ismaskine, der inddrager et pod system, der normalt er forbundet med kopimaskiner, for at tilføje smag og tekstur til isen.

Den nye LG ismaskine, er med på denne uges SXSW 2019 konference, og LG omtaler deres LG SnowWhite is maskine som et konceptdesign, der skal åbne op for ismaskiner i privaten på samme måde som vi ser udbredelsen af automatiske kaffemaskiner.



LG fortæller:



“To create your desired ice cream the machine requires two pods one for flavour and another for a desired base texture, enabling you to make a variety of different deserts including sorbet, ice cream, or gelato”



Pod baseret maskiner er et nyt område for LG, som tidligere på året under CES 2019 annoncerede deres HomeBrew maskine til brygning af øl, som havde smartphone og dertilhørende app integration.

Der er ingen tvivl om denne form for automatiseret udstyr vinder frem i sammenhold med udbredelsen af smart home markedet.

Der er endnu ingen priser eller lanceringsdato, da vi stadig befinder os på konceptniveau.

