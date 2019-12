AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-24 12:24:32

Er der et biometric Mastercard kreditkort på vej

Der er ikke meget nyt at fortælle om et kreditkort, det er nemt at betale med, og folk kan ikke styre deres økonomi med den. Der er desværre også mange der misbruger, hvor nemt kreditkort har været at betale med, og der skete hurtigt en enorm stigning i tyveri af kontoplysninger.

Men de seneste år er, der sket meget inde for sikkerheden af kortene, samt forskellige nye initiativer til at gøre det nemmere og hurtigere at bruge betalingskort. Vi har set Dankort har indført trådløst betaling og Visa bruger i stigende grad mobilen til at betale med som en 2-vejs-vertification. Nu ser vi også et nyt bud på sikkerhed fra MasterCard med en fingerscanner indbygget direkte i kortet, og som er knyttet til netop dit unikke fingeraftryk.



Dette skulle efter sigende, tillade en hurtigere og langt mere sikker betaling, da du så aldrig skal slippe kortet, og ligeledes kunne bruges uden pinkode, da scanneren så skal kunne autentificere og gælde som alternativ til pinkoden.



Dette er lige nu i testfasen i Sydafrika, og skulle udvides til Europa og Asien i de kommende måneder.

Vi glæder os til at se om det kommer til at fungere i praksis, og om det måske er vejen frem?

Credit: mastercard

Image credit: mastercard