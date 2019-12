AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-21 10:08:58

Fujifilm Instax Square SQ10 – snaps til det virkelig liv

Fujifilm har i mange år udviklet polaroidkameraer, og det er ved at komme tilbage på mode. Men der også unikt ved at få lov at fremkalde sit billede lige efter man har taget det.

Fujifilm har i mange år udviklet polaroidkameraer, og det er ved at komme tilbage på mode. Men der også unikt ved at få lov at fremkalde sit billede lige efter man har taget det. De udgav for nogle tid siden deres Instax Mini 8 serie, og den har de nu udviklet videre på.

Det giver så et lækkert mix af alt det praktiske og nemme fra et digital kamera, med den analoge fornemmelse fra et polaroid, hvor man både har fået en lille 3” skærm der kan vise motivet og redigere i billedet før print. Ud fra skærmen kan du desuden tilføje et filter til dit billede, samt redigere fokus og lysstyrke inden du tager billedet, der er dog selvfølgelig også indbygget autofokus, hvis du bare vil knipse igennem.

Kameraet har indbygget hukommelse til, at huske de sidste 50 billeder man har taget, uden noget form for hukommelseskort, men hvis du ikke føler det er nok så er der mulighed for at udvide med et alment microSD-kort. For at holde det retro look ud på papiret, så taget Instax billeder i et 1:1 format på 62 x 62 mm der giver nogle super interessant billeder med en hvid kant som vi kender fra ”dengang”

Credit: Fujifilm