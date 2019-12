AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-18 11:02:45

Geneva Touring S – Soundtrack til dit liv

Så er det nyt på gaden fra Geneva. De har bygget en lille højtaler du altid kan have med på farten. Den er indbygget med FM/DAB/DAB+ så du bare kan smide radio på og kører der ud af. Alternativt er der selvfølgelig også Bluetooth og audio stik, hvis du selv vil styre hvad der skal spilles på den svedige lille højtaler. Det hele er bygget op omkring et batteri med en levetid på op til 20 timer, så der er rigelig power til at kører under hele weekenden



Højtaleren er bygget ud fra et klassisk design opgraderet til moderne tid, og med en lækkert finish i aluminium og med højtalere bygget på neodymium får man en imponerende god og kraftig lyd fra en forholdsvis lille kasse. En anden rigtig lækker detalje, er at der er indbygget LED display, der viser oplysninger om hvad der afspilles på det tidspunkt. F.eks vil den hente navnet på radiostationen eller som alternativt bare skrive hvilken mode den er på.



Den kan fås i sort, råd eller cognac farvet til omkring 1700 kr.

Credit: Geneva Touring S