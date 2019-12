AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-05-28 09:27:00

Google Nest Hub: Google opgraderer i Danmark

Google har gjort deres indtog i Danmark med deres Smart Home enheder som tilmed også taler dansk. Nu opgraderer de med Google Nest Hub, som giver os en skærm og nye muligheder for et automatiseret hjem.

Hvis man har interesse i Smart Home løsninger, og vil give det er forsøg med et automatiseret hjem i en eller anden grad, så har Google siden de sidste år lancerede deres Google Home enheder i Danmark været en ret central mulighed for den almene forbruger.

Google Home bidrager som netværksforbundet smart højtaler og flytter Google Assistenten, som vi kender fra vores telefon, ud i vores hjem enten i form at den Store Google Home eller den lille Google Home Mini.

Vi tog et kig på Google Home i forbindelse med lanceringen herhjemme. I kan læse vores Google Home - Styr hjemmet med din stemme HER eller se videoen på vores YouTube kanal

Siden lanceringen sidste år, er der kommet en del opdateringer i den bagvedliggende software gra Google, som generelt har forbedret funktionaliteten og gjort oplevelsen bedre. Skiftet til dansk har dog også været en til tider svær fødsel, og vi har på danske breddegrader, stadig ikke adgang til alle de samme funktioner, som man for eksempel ser i USA, Googles hjemland.

En del årsagen skal findes i, at vi ikke har de samme tjenester tilgængelige i Danmark. En anden påvirkning skyldes simpelthen, at lovgivningen på visse områder er strammere, hvilket opsætter nogen begrænsninger for at herligeden kommer til fuld udfoldelse.

Skiftet til dansk tager også tid alene fordi sproget i Danmark er begrænset, og fordi man i udviklingen hos Google, efter eget udsagn, gør en del ud af at få den specielle danske humor og mentalitet med i processen, så vi kommer til at føle os tilpasse med frøken Google som en del af familien. Det er en pointe som giver god mening, specielt hvis man som Google gerne vil promovere brugen af stemmekommandoer.



Google offentliggør ikke selv salgstal for deres Google Home enheder i Danmark, men tilbagemeldinger fra forhandlerne har været positive, så der er uden tvivl mange enheder ude i de danske hjem på trods af de begrænsninger, som følger med skiftet til dansk.

Det betyder også, at Google fortsætter udviklingen i Danmark, og det kan vi i dag bedst se med deres seneste lancering af Google Nest Hub, der fra i dag kan købes herhjemme.



Google opkøbte i 2014 Nest, som siden da har haft en lidt omtumlet tilværelse under Google vingerne. Nu er der dog sadlet om, og Nest delen af firmaet kommer fremover til at indeholder alle Googles Home produkter, og alle fremtidige produkter, kommer altså under Google Nest brandingen - lidt på samme måde som Pixel er Googles Smartphone afdeling.



Med Google Nest Hub får vi en nu skærm integreret med alle de samme muligheder, som vi før havde i de andre Google Home enheder. Det giver på samme tid også en masse nye muligheder, da vi nu også kan få en visuel præsentation af de informationer, som vi får via den indbyggede assistent.

Det betyder, at man nu har muligheden for at se ting som vores kalender, vejret og en opdatering på trafikken til jobbet via skærmen, så man hurtigt kan få et overblik uden at skulle have telefonen op af lommen, og man har hænderne fri til at smøre ungernes madpakker om morgenen.



Selve Google Nest Hub enheden fylder ikke alverden og altså udstyret med en 7 tommer LCD skærm og naturligvis med en indbygget højtaler, som størrelses- og lydmæssigt lander et sted imellem Google Home og Google Home Mini enhederne.



Så det er altså indledningsvis kun den lille Google Nest Hub vi får mulighed for at købe herhjemme, og ikke den 10 tommer Nest Hub Max, som blev lanceret i forbindelse med Googles I/O arrangement i maj.



Designstilen følger tydeligt Googles minimalistiske stil, og de siger selv, at den er lavet så den kan passe ind så mange steder som muligt uden at fylde for meget i rummet. Vi har muligheden for at få dem i de samme to grå variationer, som vi kan få de øvrige Smart Home enheder fra Google, så på den front er der ikke meget spræl.

På forsiden af Google Nest Hub smart speakeren, ud over skærmen, finder vi to mikrofoner i toppen til at fange stemmeinputs samt en sensor i midten, der registrerer lysforholdene i rummet, og automatisk tilpasser både lysstyrken og farvetemperaturen, så billedet altid tilpasses omgivelserne for de bedste resultater.



På bagsiden af Google Nest Hub er højtaleren placeret, som er bygget ind i foden. Der er også fysiske knapper i form at knapper til at styre lydstyrken, og så en fysisk knap der slår mikrofonen fra, hvis man ikke ønsker den skal lytte efter stemmekommandoer.

Opsætningen af Google Nest Hub fungerer, som med alle andre af deres Smart Home enheder, via Home Appen på din Android eller iOS enhed. Her er det blot at følge vejledningen for opsætning, og så er man ret hurtigt i gang. Det tog os omkring seks minutter fra start til slut, og det var endda med en softwareopdatering til sidst i processen.

Efter opsætningen er Google Nest Hub klar til indgå i hjemmet i samspil med eventuelle andre Google kompatible enheder man har. Det kan være alt fra lys og kontakter til overvågningskameraer, TV eller låse og rullegardiner. Mulighederne er utallige, og det er helt op til en selv, hvor meget man ønsker at koble på.

I mit hjem har jeg mulighed for at styre lyset via Philips Hue og IKEA Trådfri produkter, og jeg kan styre forskellige kontakter via TP-Links Smart Plugs eller IKEAs tilsvarende. De ting er der ikke noget nyt i, men forskellen er nu, at man ud over at gøre det med stemmekommandoer, som selvfølgelig stadig virker, også har mulighed for et touch interface på skærmen af din Google Nest Hub.

Det er naturligvis netop skærmen, der gør den store forskel i forhold til de andre ting vi har set fra Google, for det er her vi ser mulighederne vokse. Man kan helt simpelt vælge at bruge den i soveværelset for eksempel som et avanceret vækkeur, men også med mulighed for at få en opdatering på dagens program via din kalender, når du vågner - sammen med muligheden for at tjekke transporttiden til arbejde.

Der hvor jeg ser de fleste anvendelsesmuligheder, er dog steder som køkkenet, hvor skærmen kan komme mere til sin ret, som et smart og interaktivt hjælpemiddel.



I forbindelse med søgning af opskrifter, kan man både bede om at få vist en opskrift via en video på YouTube, men der er også mulighed for blot at spørge efter en opskrift på for eksempel gammeldaws æblekage. Her hopper Nest Hub på nettet, og finder et udvalg via en Google søgning. Herfra er det så muligt at vælge, hvilken du foretrækker, og så begynder det super smarte da Nest Hub genkender selv opskrifterne, og du har mulighed for at gemme dem i en kogebog indbygget i Nest Hub, så du på den måde kan gemme tingene til din egen samling.

Det bedste er dog, at du kan få Google Assistenten til at læse de forskellige ingredienser op for dig, og tage dig igennem opskriften trin for trin. Alt er styret med stemmen, så du ikke skal tænker over andet, mens du har hænderne fulde af kagedej og mel. Der er ligeledes mulighed for touch input på skærmen, hvis man hellere vil det frem for at bruge lytte lapperne.



I de sammenhænge synes jeg Google Nest Hub er en fantastisk tilføjelse i køkkenet, så jeg slipper for at stå og rode med telefon eller tablet, hvis der skal bruges vejledning undervejs. Ja, nørder laver også mad.

De dage hvor man ikke har brug for hjælp med opskrifter, kan den også bruges til musik eller videoindhold, mens man laver maden. Der er mulighed for YouTube indbygget i Nest Hub, og ellers kan man caste stort set alt indhold, som man normalt kan caste. På nuværende tidspunkt, er Netflix dog ikke muligt på Nest Hub fra Google.

Det skyldes efter sigende, at Netflix er lidt tilbageholdende med at åbne for de nye enheder, men det forventes at Netflix også vil blive tilgængeligt på Nest Hub og andre Google Smart Displays fra producenter som for eksempel Lenovo.

Når du ikke har brug for alle de smarte features via Google,kan Nest Hub også fungere som en digital billedramme, hvor du via Google Photos vælger, hvilke billeder der skal vises. En god måde at få flyttet billederne ud i familienrummet igen, så man kan dele minderne.

Har andre i familien også en Nest Hub, er det muligt at dele sine billeder på tværs, så mor eller mormor har mulighed for løbende at følge med i hvad børnebørnene og familien laver, selv om der måske er langt fysisk imellem parterne.

At Google nu har flyttet alle deres Smart Home enheder ind under Nest branded, betyder også, at der er komplet integration med øvrige Nest produkter. Hvor mange af dem der kan bruges fuldt ud i Danmark, vil variere en smule, men som det ser ud nu, er der fuldt understøttelse for Nest overvågningskameraer, både inden og udendørs, Nest Hello video dørklokke og Nest Protect røg og kuliltealarm.

Der er stadig mulighed for at bruge et væld af andre tredjepartsprodukter sammen med Googles Smart Home økosystem. Dog er det deres egne Nest enheder, der giver den bedste garanti for en problemfri opsætning sammen med Google Nest Home.

Google Nest Hub kan købes herhjemme fra i dag, tirsdag d. 28. maj, og lander med en pris på 999 kr. Sammen med lanceringen af Nest Hub, kommer også et prisfald på Google Home, som ender på 799 kr. mens prisen på Mini forbliver den samme.

Vi har fået en Google Nest Home til test på Tweak.dk, men vi har valgt en del 2, da vi synes den fortjener lidt mere tid i hjemmet før den endelige dom falder. Google arbejde helt op til lanceringen med softwareopdateringer, så for at give et mere retvisende billede, får den lige lov at slippe af med de værste børnesygdomme.

Følg med her på siden for mere om Google Nest Hub og andre Smart Home enheder.