PUBLISHED : 2017-11-20 11:00:00

Grill, som kan styres via en app - Traeger lanceres i dag i Danmark

Nyhed! I dag tages der i Danmark hul på et nyt kapitel inden for grill. Grillen er nemlig gået hen og blevet gadget-ficeret og det falder jo lige i vores ånd.

Sponsoreret indhold**

I dag tages der i Danmark hul på et nyt kapitel inden for grill. Grillen er nemlig gået hen og blevet gadget-ficeret og det falder jo lige i vores ånd. Med Traegers topmodeller af pillegrill kan du styre temperatur, røg og nedkøling af din grill fra sofaen – eller mens du nyder en kold øl på den lokale bodega. Det er smart!

Grill med WiFi

De nye WiFi-grill på det danske marked hedder Traeger Timberline. Ud over et fedt retro udseende, så tager Traeger hul på en ny æra for os, der elsker grillmad, gadgets og nyder at tingene er lette. Traeger Timberline findes i to størrelser; stor og større. Ud over størrelsen er de to modeller ens og kan det samme og det er ikke så lidt. Timberline har nemlig integreret WiFi og med WiFi i grillen styrer du alt på din Traeger App - uanset hvor du befinder dig. En anden fordel ved WiFi er, at hvis du har brilleret med en lammekølle på Traegeren i weekenden, kan du via et link sende grill-programmet til din kammerat, så han blot skal lægge en ny lammekølle i sin egen Traeger og trykke ’start’. Derefter giver hans grill præcis samme mængde røg og temperaturer som du gav din. Du kan stå i supermarkedet, gå ind i appen og vælge en af de 3.000 opskrifter, se hvad du skal bruge af ingredienser, gå hjem og gøre det hele klar, smække det på grillen og trykke start. Så sørger grillen for resten. En tredje fordel ved WiFi på grillen er, at hvis grillen får en fejl, sender den selv besked til Traeger i Utah, USA. Derefter sender de en reservedel afsted til den danske distributør.

Traeger Pillegrill

Traeger har specialiseret sig i at lave pillegrill. Pillegrillene er helt nye på det danske marked men Traeger har været i gang i 30 år. De er verdens første og førende når det kommer til pillegrill. På verdensplan står de 70% af pillegrill markedet, som vækster kraftigt pt. Traegers omsætning er i 2017 på 300 millioner dollars, en stigning på 50% i forhold til sidste år. Og hvis pillegrill er så nemt og smart som de siger, så forstår vi godt hvorfor. Selv udtaler Jeremy Andrus, CEO ved Traeger Grill, til Forbes Magazine, at de går efter at dominere grillmarkedet fuldstændig.

Det siges at fordelene ved pillegrill er, at du kan styrer grillens temperatur præcist. Du sætter den temperatur, du ønsker, og med en margin på +/- 3 oC, får du den ønskede temperatur. Det giver dig en slags udendørs ovn, hvor der ikke er opflamning, med al den gode grillsmag. Temperaturer går fra 65-260 0C på de store modeller og ifølge Traeger kan du lave det hele: grille, røge, bage, stege, brase eller lave traditionel bbq. De fleste af Traegers opskrifter på app’en er traditionel bbq. Grillene kører på elektricitet og fødevaregodkendte træpiller. Træpillerne findes i Danmark i seks varianter og giver masser af smag i form af røg. Forbruget af elektricitet er på et minimum. Ifølge Traeger bruger en pillegrill, hvad der svarer til en varmluftsovn i de første fire minutter og derefter, hvad der svarer til en gammeldags lyspære.

Vi ser frem til de nye muligheder, som WiFi-grill giver.

I Danmark står Backyard Living A/S for distributionen af Traeger og rygtet siger at mere end 50 forhandlere er på banen i 2018.