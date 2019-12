AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-23 10:28:36

Her er specifikationerne på den nye DJI Mavic Air Drone

Lækkede informationer kommer denne gang forud for producentens officielle præsentation af DJI Mavic Air dronen. Den officielle fremvisning sker senere i dag, så producenten havde uden tvivl set frem til at være de første til at fremvise herligheden – her blev de så skuffet.

Lækkede informationer kommer denne gang forud for producentens officielle præsentation af DJI Mavic Air dronen. Den officielle fremvisning sker senere i dag, så producenten havde uden tvivl set frem til at være de første til at fremvise herligheden – her blev de så skuffet.



Den nye DJI Mavic Air Drone, bygger på den allerede eksisterende teknologi og design på Mavic Air drone, som vi fik præsenteret tilbage i 2016. På det tidspunkt med et prisskilt på $999. Dog er den nye version fysisk mindre og lettere, og nu kan den tilbyde at foretage 32 megapixel panoramisk shots via det indbyggede kamera. Denne gang er kameraet monteret på en stand, som understøtter 3-vejs stabilisering, for et mere roligt billede.



Den fysisk mindre Mavic Air drone, kan ligeledes optage 4K Ultra HD video, men før officiel release af Mavic Air dronen, kan vi ikke oplyse yderligere om framerates, opløsning m.v.



Prisen på 2018 Mavic Air dronen, er som på dens forgænger – også sat til $499. Denne gang kan du tilmed styre dronen med gestikulering/fagter.



Læs resten af de lækkede informationer HER