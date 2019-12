AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-10 19:15:14

Historien om Humanoid robotten Erica

Robot teknologi, er kommet for at blive, om man kan lide det eller ej, og nu har udviklerne bag konceptet sammen med The Guardian produceret en gribende historie om konceptet bag Humanoid robotten Erica

Der er ingen tvivl om fremtiden omhandler langt større interaktion fra robotterne. Her til bliver udviklerne bag dygtige til at menneskeliggøre dem, så de fremstår langt mere visuelt imødekommende end tidligere.



En historie, som man har kunnet følge med i flere år, er historien om the humanoid robot Erica. Nu har du via en godt produceret video, mulighed for at få et godt indblik i Ericas tilbliven og hertil hørende udvikling fra tanker til handling.



Denne 15 minutters video er skabt i samarbejde med The Guardian:



"To recap Erica is a robot which is equipped with 20 degrees of movement but unfortunately isn’t able to move her hands as yet. Check out the video below to learn more.



Erica is 23. She has a beautiful, neutral face and speaks in synthesised voice. She has 20 degrees of freedom but can’t move her hands yet. Hiroshi Ishiguro is her father and the bad boy of Japanese robotics. Together they will redefine what it means to be human and reveal that the future is closer than we might think"

Både skræmmende og fasinerende på samme tid.