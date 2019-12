AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-29 11:06:00

Hvor gode er mobilkameraer i forhold til SLR?

I en tid hvor en smartphone nærmest er allemandseje, begynder flere og flere at spørge sig selv, hvorvidt de stadig behøver at investere penge i et spejlreflekskamera, også kaldet for et SLR-kamera.

Jo bedre smartphones bliver, jo bedre lader det til, at mobilkameraerne også bliver, og det kan derfor virke til, at det måske ikke længere er nødvendigt både at investere i dyre domme i en smartphone og i et spejlreflekskamera, når man eksempelvis skal ud at rejse og ønsker at tage virkelig gode billeder af sin tur.

Men hvad er egentlig op og ned i forhold til billedkvaliteten? Det er netop det, som denne artikel vil handle om, så du forhåbentlig kan blive meget klogere på, om spejlreflekskameraet er kommet for at blive, eller om det langsomt er ved at blive erstattet af mobilkameraet.

Kamerateknologi bliver bedre og bedre

Teknologien i de nyeste smartphonekameraer har i løbet af de seneste par år udviklet sig så meget, at de burde kunne fremstille billeder, der er i lige så god kvalitet som dem fra spejlreflekskameraerne og med samme imponerende funktioner og egenskaber.

Dette har derfor længe været argumentet for, hvorfor man blot bør benytte sig af sin smartphone i stedet for at gå ud at købe et spejlreflekskamera, som er noget dyrere. På den anden side udvikler kamerateknologi sig også, hvilket vil sige, at selvom smartphones bliver i stand til at opnå samme billedkvalitet som det, et kamera er i stand til i dag, så udvikler kameraets teknologi sig også konstant.

Det er derfor svært at forudse, hvor gode disse kameraer kan blive, og om mobilkameraerne vil være i stand til at følge med denne udvikling.

Det vil tiden vise os.

Forbrugerens forventninger bliver større

Teknologien bliver altså bedre og bedre, og med dette får vi som forbrugere også større og større forventninger til, hvad et kamera skal og bør kunne.

Det vil sige, at vi vænner os til den høje billedkvalitet og de mange funktioner, som et spejlreflekskamera tilbyder os, og derfor forventer vi også det samme af vores smartphones.

Det er linserne, der adskiller SLR fra mobilkameraerne .



Når spejlreflekskameraer tager signifikant bedre billeder, end selv den bedste smartphone skyldes det linserne. Og typisk når lyskilder er begrænsede, begynder mobilkameraerne at møde sine begrænsninger. Det er netop noget af det som den kommende iPhone forventes at forbedre. Rygterne svirrer om en tredje linse, som i så fald vil komme til, for at forbedre fotografering i low-light.

Ved køb af et kamera, får du som bekendt muligheden for at bruge linser, så du kan tage billeder af stort set alle objekter. Det er således disse linser, der primært adskiller mobilkameraet fra spejlreflekskameraet, så vil du ud at tage rigtig gode billeder, kan det stadig svare sig at investere i et kamera af høj kvalitet, da det er de gode linser, der gør forskellen – Tjek også denne artikel hos stayclassy.dk, hvis du vil have en hands-on forklaring og indføring i linser og kamaer til video og still-fotos.