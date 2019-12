AUTHOR :

IKEA Trådfri understøtter Alexa og Apple HomeKit

Skulle du være blandt de utålmodige, der har ventet længe på nye IKEA Smart Shades, kan vi glæde dig med at fortælle ventetiden er slut. Fra anden februar 2019, sender IKEA de længe ventede Ikea Smart Shades på markedet i Europa.

Ikea Smart Shades kommer på markedet i EU i målene; 100x195 cm, 120x195 cm, 140x195 cm, 60×195 cm og 80×195 cm, og udstyres med en genopladeligt USB batteri sammen med en trådløs fjernbetjening.



I samme omgang fortæller IKEA deres Smart Shades kan styres enten via fjernbetjening eller via Alexa, Google Assistant samt Apple HomeKit.



Nedenstående video giver et fint indblik i Ikea Smart Shades produktet:

– The smartblinds can be controlled wirelessly to filter incoming light or prevent outside glare – depending on the activity in the room.

– With the help of the TRÅDFRI Gateway and App, blinds can be raised or lowered by the timer at the desired time.

– TRÅDFRI gateway / central control unit and TRÅDFRI app are coordinated. The app can be downloaded for free from Google Play or Apple App Store – depending on your phone or tablet model.

– Complete for control via Amazon Alexa, Apple HomeKit or Google Home with TRÅDFRI Gateway and TRÅDFRI App.