AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-25 15:41:36

Kitty Hawk Flyer – Fordi droner ikke kan bære en voksen person!

Kender du ikke bare følelsen af, at kigge på en drone og tænke ”Gad vide hvordan det må være at sidde oven på den og styre den? ”. Frygt ej, svaret er her: Kitty Hawk Flyer!

En mini drone/helikopter der er designet til at flyve rundt over ferskvand og kan lette og lande vertikalt direkte på vandet, og for at det ikke er nok, så kan den også bære en voksen person samtidig. Det hele styres simpelthen ved at du sætter dig på en sæde der minder meget om et motorcykelsæde, hvor der så er monteret to styrepinde. Hele styreformen skulle kun tage et par minutter at få kontrol over, så du på relativt kort tid kan komme i luften.



Kitty Hawk er klassificeret som en Ultralight flyver og kræver derfor ikke pilot licens eller andet godkendelse at flyve (I USA i hvert fald).

Lige nu er der ikke ret meget mere ude om projektet andet end deres side, hvor man kan melde sig som en del af deres community, som giver indsigt i projektet og skulle også give en rabat når den endelig går på markedet.

Credit: Kitty Hawk / Engadget