PUBLISHED : 2019-04-23 14:51:23

LEGO Hogwarts konstrueret af over 75,000 klodser

LEGO bygherrer, der søger lidt inspiration, vil sikkert nyde denne fantastiske LEGO Hogwarts bygning, der krævede over 75.000 stykker for at blive konstrueret.

LEGO Hogwarts blev bygget af mesterbyggeren Mathieu BL. Mathieu, som tilbragte over 1200 timer med at designe og bygge Hogwarts, som omfatter et quidditch stadion bag slottet.



“In the Harry Potter films, Hogwarts looked massive and majestic. Although LEGO did a great job with the massive 71043 Hogwarts Castle set, builder Mathieu BL has built a microscale LEGO version of the castle that feels just as big as it should, despite its diminutive size. Part of this can be attributed to the surrounding terrain, which places the building within its proper context. The hills and cliff-sides have been carefully sculpted, utilizing a variety of colors and shapes to achieve a nice degree of realism. The sparkly water adds a touch of beauty, and it consists of loose trans clear and trans-medium blue elements mixed together to emulate the choppiness of the sea.”



