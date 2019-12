AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-12 12:58:14

LG HomeBrew er et automatiseret øl brygningssystem

Forud for CES 2019 dukker der altid nye produkter frem i nyhedsmøllen, og i år er ingen undtagelse. Fra et lidt uventet kant, har LG fremvist deres HomeBrew - et automatiseret øl brygningssystem, som proklameres til fremvisning på CES 2019.

Forud for CES 2019 dukker der altid nye produkter frem i nyhedsmøllen, og i år er ingen undtagelse. Fra et lidt uventet kant, har LG fremvist deres HomeBrew - et automatiseret øl brygningssystem, som proklameres til fremvisning på CES 2019.



LG’s øl brygningssystem bygges op omkring et kapselbaseret design for minimering af rod.

Kapslerne til HomeBrew indeholder alle de fornødne ingredienser som malt, gær, olie og de tilhørende smagstilsætninger.



LG fortæller:



”When combined with the free HomeBrew companion application users can check the status of their beer at any time, remotely”



“LG’s unique capsule-based system brings revolutionary simplicity to the art of brewing with one-touch activation. With a set of single-use capsules – which contain malt, yeast, hop oil and flavoring – and the press of a button, users can relax as LG HomeBrew automates the whole procedure from fermentation, carbonation and aging to serving and cleaning. A free companion app (for Android and iOS devices) lets users check HomeBrew’s status at any time, anywhere.”



Pris og officiel lancering til retail er stadig ukendt.



Billede & Kilde

LG