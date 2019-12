AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-26 12:47:05

Marshall Fridge er den bedste ven i dansk hedebølge

Danmark er pakket ind i den tungeste varmedyne gennem 140 år ifølge metrologerne, og vores computere sveder som alle andre.

Kan man ikke stille på termometeret, må man ty til alternativer for at holde kropstemperaturen nede, og her kommer Marshall køleskabet ind i billedet.

Med et design i stil med deres næsten ikoniske højtalere, som du måske kender fra koncerter, er der dømt et must have for entusiasten. Du bestemmer naturligvis selv hvilken konsistens flaskerne skal have.



Marshall køleskabet fylder 87 x 57 cm. Og med en dybde på en dybde på 61,5 cm, kan køleskabet rumme 114 liter plus en 12 liters fryseboks til isterninger m.v.

Prisen på Marshall køleskabet er omkring 3500 DKK. Du kan finde det HER



Man bliver sgu da tørstig af nedenstående video.