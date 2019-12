AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-26 09:21:50

Microsoft Stopper Produktionen af Kinect

Succes eller ej, nu stopper Microsoft deres produktion af Kinect, grundet funktionaliteten er mindre relevant på tværs af IT gigantens platforme generelt.

Tal for Microsoft viser et salg på omkring 35 millioner enheder siden de løftede sløret i 2010, og især annonceringen af Xbox One hev salgstallet op. Siden hen kom en version uden kamera, men har floppede salgstallene fælt iflg. Microsoft og set ud fra produktionsomkostningerne.



Dog gør Microsoft det klar, at teknologien bag Kinnect, ikke er spildt, da Microsoft vil integrerer det i andre enheder. Blandt andet ser vi lignende features integreret i den nye iPhone X. PrimeSense, et israelsk tech firma, som også var med til at udvikle konceptet til Kinnect via en 3D software, har også en finger med i spillet hos Apple, som benytter sig af en algorimte udviklet af PrimeSense til depth-sensing kameraer i Face ID systemet.



Microsoft arbejder også på Hololens, som udvikles af skaberen af Kinect, Alex Kipman. Her benytter man ligeledes en Kinect sensor, som indbygges i et AR headset.



Fagre ny verden?