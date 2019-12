AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-13 18:30:04

Must have ure, hvis du er Star Wars fan

Går du all-in på din Star Wars fan fetich, og er lys sværdet og andet stjernekrigs lir på plads, så kunne du måske være interesseret i et matchende The Last Jedi ur. Udspillet kommer fra Nixon, som har lanceret en ret blæret samling af Star Wars inspireret ure, som tager udgangspunkt i The Last Jedi, som netop har haft premiere. Der bliver denne gang tale om ur, som navngives Luke Skywalker, Rey, Stormtrooper Executioner samt en Praetorian Guard version.

PRAETORIAN GUARD



Sentry Red

42mm diameter

10ATM Stainless Steel case with hardened mineral crystal glass

23-20mm tapered stainless steel 3-link bracelet

Custom seconds hand

Armour detailing

REY



31mm diameter

10ATM stainless steel case with hardened mineral crystal glass

16mm tapered leather band

Custom armour print detail

Resistance symbol at 12 o'clock

Miyota Japanese Quartz movement

Custom seconds hand

LUKE SKYWALKER



42mm diameter

10ATM stainless steel case with hardended mineral crystal glass

Jedi symbol at 12 o'clock

Lightsaber themed seconds hand

Full grain leather band with stainless steel buckle

Miyota Japanese Quartz Movement

STORMTROOPER EXECUTIONER

42mm diameter

10ATM stainless steel 'cushion shape' case with hardedned mineral crystal glass

21-19mm tapered solid stainless steel free-swing 3-link bracelet

First Order symbol at 6 o'clock

Cystom seconds hand

Miyota Japanese Quartz movement

Du kan læse mere om Star Wars urene HER