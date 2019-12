AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-08 09:22:58

Når nørden går all-in og bygger et full-size Millennium Falcon cockpit

Konceptet bringer dem nok ikke til de fjerne galakser eller en omgang warp speed, men når nørden går all-in, som i dette tilfælde, give det om ikke andet opmærksomhed fra omgivelserne.

Gennem seks år, har Greg Dietrich, Jake Polatty, samt en flok inkarneret Star Wars fan knoklet for at skabe et full-size cockpit fra Tusindårsfalken.

Detaljegraden er simpelthen imponerende, og det får minderne fra de tidligere Star Wars film til at dukke op.

Videoen tager dig en tur bag om Full-Size Millennium Falcon konceptet.