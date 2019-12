AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-08 11:29:17

Notion Home Security og Monitoring System holder øje med hjemmet

Vi lever i et overvågning samfund, og smarte og innovative finurlige gadgets kommer hele tiden til, som både overvåger og bidrager på en og samme tid. Julen 2017 banker efterhånden på, og en højtid, hvor vores private hjem beklageligt er målet for indbrud.

Her findes der mange måder at sikre din ejendom, såsom udendørskameraer, alarm på vinduer og døre, røgalarmer m.v. En anden møde at overvåge hjemmet på, kunne være overvågning, som både holder øje med hjemmets værdier som elektroniske apparater, men også holder øje med, om temperaturen uden grund.



Her kommer Notion ind som en spændende aktør med deres nyeste Notion Home Security system, som ifølge producenten, kan konfigureres på under 15 minutter, som herefter holder øje med dine ejendele, mens du er på farten, og via en iOS smartphone app, kan du holde øje mens du er ude af huset.



Notion producerer også Nest termostater til hjemmets radiatorer, som kan kombineres med Notion Home Security systemet og din smartphone app.



Features på Notion sikkerhedssystemet er følgende:



– Know when your entrance door, the garage, a liquor cabinet or a gun safe is opened.

– Be alerted the moment a water leak happens so you can avoid costly damages.

– Know when a smoke or carbon monoxide alarm sounds if you aren’t home to hear it.

– Be alerted when the temperature of a room gets too hot or too cold.

– Keep an eye on home security or save energy by knowing when your windows are open.

Prisen på det nye Notion home monitoring starter kit, som inkluderer 3 sensorer og en bridge koster $219. Med fem sensorer og en bridge skal du af med $299.



Læs meget mere HER