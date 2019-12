AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-09 20:49:17

Pavlok Habit-breaking device hjælper mod dårlige vaner

Lider du lige som resten af verdens befolkning af en eller anden form for dårlig vane? Bider negle, trommer på bordet, eller bare vil holde op med at ryge? Det skal nu være fortid ifølge Pavlok.

De har opfundet et armbånd som skal hjælpe med at stoppe alle de dårlige vaner. De har udviklet en tilhørende app og udvidelse til Chrome, som tilsammen skal hjælpe deres brugere med at komme af med de dårlige vaner.



Den fungere kort sagt ved at vibrere/give stød hver gang du udøver din dårlige vane. Og derfor vil helt naturligt begynde at associere den pågældende vane med noget negativt og til sidst stoppe. Desuden kan deres chrome-udvidelse sættes sammen med væld af programmer og sider, således at den f.eks vibrere hver gang der ligger x antal mails i din indbakke. De har til armbåndet opfundet et såkaldt ”5 Minutes For 5 Days” hvor man aktivt udøver sin dårlige vane i 5 minutter og hver gang man gør det, giver sig selv stød. Dette skulle kunne stoppe stort set alle vaner på 5 dage.



Derudover har de lavet et ITTT system (If This, Then That) hvor alle programmeringsnørderne kan gå i kast med at lave en unik række steps til at hjælpe dem igennem deres dårlige vaner, f.eks ”Hvis jeg går på McDonalds, Så skal Pavlok give stød” Dette kan ifølge udviklerne gøres meget specifikt og man kan lave nogle ambitiøse beskrivelser, den skal arbejde ud fra.

Prisen er sat til 190 USD. Se mere HER



Mon dette kan stoppe mit evige behov for pizza og junkfood?

Credit: Pavlok