AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-04-15 09:33:00

Philips Hue E27 Starterkit & Udendørssensor

Lys i hjemmet er noget vi alle kan relatere til, da det er et must i de mørke stunder. Vi har her på siden allerede kigget på flere af de såkaldte smartpærer fra både TP-Link og LIFX, men stopper langt fra her. Vi har nemlig modtaget noget grej fra Philips HUE, som skal en tur igennem maskineriet.

Vi har igennem de sidste par uger set på såkaldte smart pærer fra både TP-Link og LIFX, men som du måske har bemærket mangler vi stadig en af de største på netop dette område – Nemlig Philips Hue, som er lige præcis hvad vi skal se på i denne test. I Philips Hue familien, findes der efterhånden et utal af produkter som både kan bruges inden – og udenfor, og både med og uden RGB-muligheder.

I denne test starter vi mildt ud, med at kigge på deres såkaldte E27 starterkit samt udendørssensor. E27 starterkittet består af to smartpærer med E27 fatning, samt en Philips Hue Bridge som er den enhed der snakker med telefonen. Dertil har vi også modtaget en udendørssensor, hvis funktion hvis mere eller mindre siger sig selv. Lad os starte ud med at få det tekniske overblik nedenfor, og der efter se på hvad man får med til de to produkter.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Philips hjemmeside og fundet list oplysninger på dagens test produkter. Eftersom at vi har at gøre med hele to af slagsen, har jeg listet dem op hver for sig nedenfor, så det er let og overskueligt for dig der ude bag skærmen. Under specifikationerne finder du også et par billeder med beskrivende tekst til – det første billede til E27 starterkittet, og det andet til udendørssensoren:

Udendørssensor:

Dimensioner: 56 x 76 x 76 mm (DxHxB)

Montering: På væg

Batterilevetid: Op til 2 år

IP-klassificering: IP54

Garanti: 2 år

Tilslutning: Kræver Hue Bridge

E27 Starterkit inklusiv Hue Bridge:

Tilslutning: E27 fatning

Farvetemperatur: 2700K (varm hvid)

Energimærkning: A+

Levetid: 25.000 timer

Tænd/sluk cyklusser: 50.000

Kan dæmpes: Ja, via Hue App

Lyseffekt: 806 lumens

Strømforbrug: 9.5 watt

Opstart: 100% lyseffekt med det samme

Maks antal enheder på Hue Bridge: 50 pærer og 12 tilbehørsenheder

En tur rundt om udendørssensoren og starterkittet

Med styr på introduktionen og de tekniske detaljer, er det blevet tid til at få pakket sagerne ud af deres kasser og tage det første kig på tingene. Nedenfor ser vi kasserne til udendørssensoren (til venstre) og E27 starterkittet (til højre).

Vi starter ud med et kig på udendørssensoren. Med kassen åbnet op og tingene lagt ud på bordet, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Ud over selve sensorenheden, finder vi også et vægbeslag, nogle papirer og et par skruer med dertilhørende rawplugs og det er sådan set det.

Du tænker måske – hvad med strømkablet? Der er ganske enkelt ikke inkluderet noget, da sensoren kører på batterier som er gemt inde i enheden. Philips skriver på deres side at batterierne har en levetid på op til to år, hvor efter enheden kan skilles fra hinanden ved at løsne fire skruer på bagsiden, så disse kan skiftes.

På fronten af sensoren, finder vi et stort hvidt ”øje”, som er hvad der holder øje med bevægelser i mørket og derved tænder for lyset. Der er også gemt status dioder i bunden af dette øje – men mere om disse senere. På bagsiden finder vi de før nævnte fire skruer til at komme ind i enheden, samt en ”setup” knap, hvis funktion giver sig selv. Skruen i bunden, er til at fastgøre enheden til det medfølgende vægbeslag.

Da vi jo er nørder her på Tweak.dk magtede jeg ikke at bevæge mig udenfor, for at tage et billede af sensoren i sit rette element. Derfor fandt jeg min trofaste plante frem, så vi kan skabe en illusion af at sensoren er placeret udenfor – med denne meget ringe joke, springer vi videre til E27 starterkittet, efter billedet herunder.

Med udendørssensoren lagt væk for nu, vender vi i stedet for blikket mod hvad man får med i den anden kasse vi har modtaget. Her har jeg valgt at liste tingene op, for at gøre det lidt mere overskueligt – i kassen finder vi følgende:

Philips Hue Bridge

To stk. E27 Hue pærer i hvid

LAN-kabel

Strømadapter

Diverse papirer

Lad os starte med at tage et hurtigt kig på den såkaldte Hue Bridge, som er hjertet, eller rettere hjernen i et hvert Philips Hue setup – uden denne kan du ganske enkelt ikke styre dine pærer og enheder. Vi har at gøre med en kompakt lille enhed der måler 100 x 100 x 45 mm, og er i hvidt neutralt design. Bag påsiden finder vi en masse certificeringer og informationer, samt et hul der gør det muligt at montere enheden på væggen.

I bunden af enheden, finder vi en LAN-port som skal tilsluttes dit hjemmenetværk, samt et strømstik til den medfølgende strømadapter. Mod toppen finder vi tre status dioder som henholdsvis er til power, forbindelse, og internetforbindelse på Bridge enheden.

Dernæst har vi de to inkluderede Hue pærer som mest af alt ligner ganske normale lyspærer med E27 fatning – også kendt som den store fatning. Der findes et utal af forskellige pærer i Hue familien både med og uden RGB-funktion. Vi har i vores starterkit at gøre med den normale hvide udgave, som har en lysfarve på 2700 kelvin og en styrke på 806 lumens, hvilket er forholdsvis kraftigt – dog ikke helt så kraftigt som LIFX-pærerne vi også har anmeldt, som kunne lyse med hele 1100 lumens.

Med de ord, kom vi hele vejen rundt om både udendørssensoren og starterkittet, og det er nu blevet tid til at få tilsluttet sagerne og få det sat op. Jeg valgte at montere min Hue Bridge ved siden af min netværks switch på mit kontor, da den på denne måde var ude af syne og kunne hænges på væggen. Bemærk at du SKAL bruge en Hue Bridge for at kunne styre dine enheder fra telefonen. Uden denne fungerer de blot som normale ”dumme” LED pærer.

Opsætning og gennemgang af App’en

Med Hue Bridge tilsluttet og monteret på væggen, var næste skridt at bevæge sig ind på Google Play og få hentet Philips Hue App’en. Hvis du som mig tilsluttede Bridge enheden inden du hentede App’en og allerede er logget på dit hjemme Wifi, finder softwaren selv Bridge enheden, hvilket er super smart! (se billede et nedenfor). Når der trykkes ”Set Up”, bliver man bedt om at bekræfte dette, ved at trykke på den store runde ring på Bridge enheden, hvorved opsætningsprocessen bliver sat i gang.

Første skridt er at acceptere de betingelser der nu er forbundet med at bruge produktet. Philips spørger også om du ønsker at sende anonyme data retur til dem, når du bruger enhederne for at hjælpe med at forbedre oplevelsen. Såfremt du ikke er til denne slags, kan du blot klikke på den lille tekst med stregen under på billede et nedenfor. Når dette er gjort bliver vi gjort opmærksomme på at der er en opdatering. Ved at trykke ”Update” klares dette med en automatisk proces som tager et par minutter. Dernæst kan der trykkes ”Done” (se billede tre), og selve opsætningen kan nu gå i gang.

Det første der skal klares er at der skal laves et rum. Vi trykker på ”Create room”, og kommer til synet på billede to nedenfor. Her kan vi øverst oppe kalde rummet hvad vi har lyst til, samt vælge hvilken type vi har med at gøre nedenfor. Jeg kalder mit ”rum” for Spisebord da det netop er der jeg har valgt at montere de to inkluderede pærer. Apropos pærer så har App’en også allerede registreret at der er to enheder som er klar til at blive sat op. De er begge allerede markeret, så jeg trykker på fluebenet oppe i højre hjørne, og så er vi faktisk allerede færdige – legende let og lige til, jeg er imponeret!

Lad os trykke på ”Let’s go” på det første billede nedenfor, og komme i gang med at bruge App’en og se hvilke funktioner pærerne giver os. Såfremt du har mere end et enkelt rum oprettet, vil disse komme frem på en liste under ”Home” hvor vi befinder os på andet billede nedenfor. Herfra er det muligt at tænde/slukke for de enkelte rum, eller alle oppe i højre hjørne. Lige ledes er det herfra også muligt at dæmpe lyset eller skrue op på sliderbaren, super smart. Trykkes der på ”Spisebord” får vi lidt flere muligheder. Her er der tre forud konfigurerede profiler som let kan skiftes iblandt. Hvis man har en pære med RGB-funktion, er det også herfra du kan skifte farverne, med farvepaletten oppe i højre hjørne.

Men da vi har med den hvide udgave af E27 pærerne at gøre, er det kun muligt at vælge lysstyrken og det er sådan set det. Vi springer derfor hurtigt videre til det næste punkt i Philips Hue App’en. Her kan vi indstille forskellige ting såsom timere der gør det muligt at tænde/slukke lyset på bestemte tidspunkter. Det kan også være du ønsker et dæmpet lys et bestemt tidspunkt om aftenen, eller at lyset skal tænde hvis du ikke er hjemme – alt dette og mere til kan indstilles her under ”Routines”.

”Explore” er hvor det er muligt at finde andre App’s der kan arbejde sammen med Hue systemet. Det kan for eksempel være Alexa, Google Assistent eller Razers software. Du kan her også hente lyseffekter og andre fede ting via Hue Labs – jeg vælger dog ikke at gå mere i detaljer med dette, da vi ellers aldrig kommer videre. I stedet springer vi derfor videre til det sidste menupunkt i App’en som er ”Settings”. Her har vi mulighed for at oprette og redigere i rum, tilbehør og de forskellige pærer i hjemmet. Det er også her du kan opdatere dine enheder med den seneste firmware og holde din App opdateret.

Der er også et punkt kaldet ”Accessory setup” i settings menuen, som er det næste vi skal kigge på. Vi har jo nemlig også udendørssensoren som vi fik sendt med til sættet. Denne kan tilkobles resten af Hue systemet denne vej, og vi trykker derfor ”Add accessory”. Herefter bliver man bedt om at vælge hvilken enhed vi har med at gøre, og vores tilfælde vælger vi naturligvis Hue outdoor sensor.

Med udendørssensoren valgt, bliver vi dernæst fortalt hvordan man afmonterer beslaget og kommer ind til knappen, som vi nu skal bruge. Med denne trykket ned, går sensoren i gang med at blinke rødt – som jeg nævnte tidligere gemmer der sig nogle dioder i bunden af det store ”øje”, og det er netop en af disse der lyser nu. Når dioden blinker, trykker vi på ”Sensor is blinking” og kommer videre.

Næste skridt er det vælge hvilket rum man ønsker at sensoren skal parres med. Eftersom jeg kun har mit spisebord hvor starterkittet er opsat, vælger vi denne til testen her – og det var sådan set det. Sensoren er nu tilsluttet og klar til at styre lyset i mørket – men der er naturligvis nogle indstillingsmuligheder ogås.

Når vi klikker ind på sensoren, som jeg har givet det passende navn ”Spisebord sensor”, får vi en række forskellige muligheder der bestemmer hvordan sensoren skal opføre sig. Her kan man vælge i hvilket tidsrum sensoren skal være aktiv, hvor kraftigt lyset den styrer skal være, hvor længe der skal gå før lyset igen slukker og mere til. Det er også muligt at stille sensitiviteten på sensoren, hvis den enten tænder for ofte, eller slet ikke gør. Det hele virker flydende og er meget intuitivt og lige til at finde rundt i. Philips har virkelig gjort et godt stykke arbejde med App’en, som jo er hele grundstenen i Hue økosystemet.

Betjening og brugen af Philips Hue

Selvom det kan være svært at beskrive hvordan en pære virker og lyser, skal der alligevel knyttes nogle ord til netop dette – eller måske rettere App’en der gør det hele muligt. Lad mig starte med at knytte nogle ord til opsætningen af Hue systemet, som virkelig overraskede mig positivt. Lige fra man henter App’en ned på sin telefon og åbner den op, bliver man taget i hånden og guidet igennem alle tingene, så bliver det ikke lettere.

Når det hele er sat op og man skal i gang med at bruge det, er det lækkert at se at systemet også bare virker som det skal, hver gang. App’en åbnes hurtigt, og betjeningen af pærerne er let men alligevel præcist, og så sker tingene med det samme. Fra du trykker ”tænd” i App’en går der mindre end et sekund før at pærerne tænder. Det samme gør sig gældende når man leger med dæmpningsfunktionen – denne sker også nærmest med det samme i realtid – imponerende!

Skal jeg sige noget negativt om App’en, må det være at denne kun er engelsk. Det er med andre ord ikke muligt at ændre sproget til dansk nogle steder, i hvert fald ikke hvad jeg kunne finde. Dette havde været en lækker detalje at få med, hvis man har mange enheder at administrere og bruger Hue meget. Nedenfor ser vi tre billeder af lamperne over mit spisebord med E27 pærerne monteret.

Det første er med pærerne på 100% lysstyrke, billede to er med 50% og sidst det tredje billede med 10% styrke. Det er muligt at styre lysstyrken med intervaller på blot 1% i App’en, således at du kan få det lige som du ønsker. Sammen med udendørssensoren og de rette indstillinger, tænder og slukker lyset også som det skal automatisk. Det havde været spændende og lidt sjovere med et par RGB-pærer, da disse havde givet flere muligheder – men det kan være vi ser på nogle af de andre Hue produkter på et senere tidspunkt, hvem ved. Nu er det blevet tid til at springe videre til et hurtigt kig på prisen, og dernæst konkludere.

Pris

I skrivende stund d. 14/04 2019 kan E27 Starterkittet og Udendørssensoren henholdsvis købes for omkring 500,- og 350,- DKK.

Sammenlignet med normale LED pærer og udendørssensorer, kan dette godt virke som mange penge – hvilket det da også er. Men med fuld kontrol på mobilen, hvad end man er hjemme eller ej, samt et utal af forskellige enheder der kan tilsluttes. Er det en fornuftig pris, for et komme ind i Philips Hue økosystemet.

Ønsker du alle detaljerne på de to produkter kan du blot klikke på banneret herunder, og blive sendt direkte til Philips Hue’s dedikerede hjemmeside, med masser af informationer omkring deres forskellige produkter.

Konklusion

Enden i vores test af Philips Hue E27 startkittet og udendørssensoren er nået, og vi skal have samlet tankerne i vores konklusion. Hvis du står og overvejer at skifte alle pærerne i dit hus/lejlighed ud med LED, så kunne Hue fra Philips måske være noget for dig – hvis du altså har pengepungen i orden. Starterkittet som vi her har set på kommer ind med en pris på omkring 500,- DKK, og dette er altså for blot to pærer og en Hue Bridge. Ønsker du pærer med RGB-funktioner skal du påregne omkring 300-400,- DKK pr. pære. Udendørssensoren kommer ind med en pris på 350,- DKK hvilket faktisk er ganske fornuftigt i min optik. Prisen må dog siges at være en af Philips Hue’s ankepunkter, da det altså kan blive en dyr fornøjelse, hvis man ønsker at gøre hele hjemmet ”smart” med disse pærer.

Med det sagt, så lever tingene i den grad også op til mine forventninger og mere til. Philips har skabt en eminent App som bare fungerer og giver et utal af funktioner, uden at blive for teknisk. Du kan skabe forskellige rum, timere og tænde/slukke lyset selvom du ikke er hjemme – mulighederne er mange, og de fungerer bare, sådan! Det eneste negative omkring App’en er at der umiddelbart ikke er mulighed for dansk sprog, hvilket havde været lækkert. I stedet må man derfor nøjes med engelsk, hvilket også er fint for langt de fleste.

Med lidt over 800 lumens er der godt med knald på pærerne og de 2700 kelvin, sikrer en lækker og dejlig varm hvid farve, som også kan dæmpes i App’en. Hvis du har en Google Home enhed, kan du også styre dine Hue enheder med Google Assistenten – dette var desværre ikke noget vi kunne teste i praksis. Jeg har valgt at give E27 starterkittet og udendørssensoren en samlet score på 9/10, samt vores Great Product award. Med især starterkittet i hånden, er du godt i gang med at bevæge dig ind i Hue økosystemet, da du både får to pærer og Hue Bridgen som skal bruges for at få tingene til at snakke sammen. Jeg skal uden tvivl ud og investere i nogle flere Hue enheder efter denne test – jeg er blevet fan!

Godt

Lækkert hvidt lys med dæmpefunktion

Fuld kontrol fra mobilen

Masser af indstillingsmuligheder

Lang levetid på pærerne (25.000 timer)

Pærerne reagerer omgående på ændringer fra telefonen

Imponerende simpel opsætning

50 pærer og 12 tilbehørs dele per Hue Bridge

Prisen er fin (begge produkter)

Understøttelse for Alexa, Apple HomeKit og Google Assistent

Knap så godt

Ingen mulighed for dansk sprog i App’en

Dyr investering hvis man ønsker Philips Hue i hele hjemmet

Samlet score: 9 + Great Product award