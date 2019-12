AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-14 09:20:29

Qarnot QC-1 Krypto radiator producerer varme mens den høster kryptovalutaer

Hvorfor bruge en kompleks konfiguration, når der skal høstes kryptovalutaer, og hvorfor kæmpe om at få snitterne i et grafikkort, når markedet mildest talt er støvsuget for grafikkort. Den franske virksomhed qarnot, har søsat deres QARNOT QC-1 krypto radiator, som groft sagt sørger for varmen mens du høster kryptovalutaer.

Hvorfor bruge en kompleks konfiguration, når der skal høstes kryptovalutaer, og hvorfor kæmpe om at få snitterne i et grafikkort, når markedet mildest talt er støvsuget for grafikkort. Den franske virksomhed qarnot, har søsat deres QARNOT QC-1 krypto radiator, som groft sagt sørger for varmen mens du høster kryptovalutaer.

Qarnot estimerer du kan skumme for knap 700 kroner Etherum pr. måned ved 60 MH/s. Hertil kan du som forbruger vælge mellem tre kryptovalutaer, når du skal cryptomine.

Prisen på 2900 euro vil måske afskrække nogen, men med i prisen får du ifølge producenten:

A crypto-heater QC-1

A beginner's guide

A phone and mail support for 2 years (France-based team).

You don't need anything else to start mining, silently, while heating!

Nedenstående video tager dig med en tur gennem koncepet: