AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-06 17:26:40

Racing og virtual reality driving kit til en værdi af 20.000 USD

Hvis du havde frie hænder, et budget uden begrænsning, og en målsætning om at lave et super fedt Racing og virtual reality driving kit, hvad ville du så vælge?

Racing og virtual reality driving i en og same pakke, ja, hvorfor ikke?

Dog skal det lige nævnes, og denne pakke nemt kan løbe i en $25,000 VR racing rig, som denne YouTube profil har opsat.



Videoerne er lavet af machkun1, for at fremvise hans setup, og hvordan det er bygget og sammensat af forskellige komponenter. Blandt andet benytter han sig af en Multi-axis Motion Simulator, som koster den nette sum af $20,000 samt et Oculus Rift til ”sølle” $500.



Resten af hardwaren består af:



– R-craft Multi-axis Motion Simulator, 6+ axes (ca. $20,000)

– SimXperience Accuforce Pro ($1,748)

– HE pedals Ultimate ($1,415)

– SimworX Sequential Shifter ($422)

– DSD Hydraulic handbrake Type 3 ($595)

– Oculus Rift CV1 ($500)



Her til kommer softwaren i form af



– Simtools 2.1

– Sim Commander