AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 12:29:49

Razor Kiyo er det perfekte værktøj til streamerne

Razor Kiyo er det perfekte værktøj til streamerne, og sammen med andet release, Razer Seiren X mikrofon, er der oplagte muligheder for at købe nyhederne som et samlet kit.

Razer har endnu et skud i release-kanonen, og som med deres nyeste Razer Seiren X mikrofon, er Razer nu også klar med Razor Kiyo, et veldesignet 2017 webcam, som må forventes er designet med henblik på at matche hinanden og være aimet efter blandt andet streaming og eSport.



“We have created a new web cam which has been specifically created for professional streamers and includes its own ring light to remove harsh shadows and provide “flattering lighting” whenever you need quickly and easily”.



Razor Kiyo er i stand til at optage video i 720p opløsning @ 60 fps eller 1080 opløsning @ 30fps i Full HD, og så er designet faktisk ret godt tænkt rent visuelt.



Razer skriver følgende om Razor Kiyo webcammet:



The Razer Kiyo supports streaming on popular platforms like Open Broadcaster Software and Xsplit, so you can continue using your preferred streaming platform of choice to reach your audiences. Get a carrying case for your Razer Kiyo when you purchase one from now until Oct 27th.



Designed and tested by top streamers, the Razer Kiyo is a desktop streaming camera with a powerful, multi-step ring light that you can dim or brighten on command, with the ability to stream at 60 fps for full gaming fidelity. It’s the perfect camera for professional streaming.



Razer Kiyo prissættes til $99.99.