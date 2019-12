AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-28 09:23:01

Så fede er de nye DJI Goggles

Nogen gange giver det bare ikke helt den rigtige tilfredsstillelse at flyve en drone, hvor du kun kan se kameraet ud gennem en lille skærm. Nogen gange skal man bare have følelsen af at være der selv. Det problem har DJI nu løst med deres nye drone briller, der essentielt mixer et par VR-briller med din drone.



Så du kan, alt efter styreformen, enten bare styre kameraet eller styre hele dronen alene med dine hovedbevægelser. Det skulle give nogle fede oplevelser og følelsen af at flyve rundt, selvom dine ben stadig er plantet solidt på jorden.



Brillerne er bygget med 2 styks 1920x1080 skærme til øjnene, der giver et imponerede visuelt display ud fra dronens kamera med en forsinkelse på kun 110ms. Til brillerne følger også en touchpad controller, der skulle kunne give nogle nye kontrolfunktioner man ikke har haft før, samt giver et HDMI input i brillen mulighed for at sende billedet ud til andre medier, så du kan blære dig over for vennerne mens du flyver.



Drone brillerne er bygget primært til deres Mavic Pro drone, men er også kompatible med nogle udgaver af Phantom 4 og deres Inspire serie.

Credit: dji