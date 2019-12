AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-30 20:06:13

Samsung lancerer nyt VR-kamera

Samsung har offentliggjort en spændende ny gadget. Det drejer sig om et VR-kamera, der blandt andet er kompatibelt med Galaxy S8.

Samsung har offentliggjort en spændende ny gadget. Det drejer sig om et VR-kamera, der blandt andet er kompatibelt med Galaxy S8.

Samsung har annonceret det såkaldte Gear 360 VR-kamera. Det sker i forbindelse med lanceringen af den længe ventede Galaxy S8-smartphone.

VR-kameraet udkommer med et opdateret design, der gør det lettere at holde og bære rundt på.

Samsung har også foretaget en række indvendige forbedringer, der gør det muligt at optage videoer i true 4K-opløsning. Det oprindelige Gear 360-kamera var begrænset til at bruge near 4K-opløsning.

Det nye VR-kamera er blevet udstyret med 8.4 Megapixel billede-sensorer. Det er desuden muligt at tage højopløsningsbilleder med 15 Megapixel.

Den nok mest interessante detalje vedrørende Samsungs nye opfindelse er muligheden for at livestreame på platforme som Facebook og YouTube. Samsung kalder denne feature for "Social Live Broadcast". Det vil være muligt at livestreame videoer i 2K-opløsning.

VR-kameraet er kompatibelt med Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 og Galaxy S6 Edge. Kameraet kan ligeledes bruges med iOS-enheder og Windows/Mac-computere.

Samsung har endnu ikke offentliggjort prisen. Den sydkoreanske virksomhedsgigant nævner dog, at udgivelse snart forventes at finde sted.