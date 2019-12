AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-16 13:53:11

Spejlløst Sony A6400 byder på 4K 30 fps video og eye tracking teknologi

Sony vil gerne være venner med foto-nørderne med deres nyeste Sony A6400, og med producenten lancering af deres mid-range Sony A6400 spejlløse kamera.

A6400 kommer i butikkerne i løbet af februar 2019 med en pris på $900 for kamerahuset.



For $1,350 bundles A6400 med et 18-135mm f/3.5-5.6 kit.

Kilde: Sony

Specifikationer og features på Sony a6400 inkluderer:

– World’s Fastest 0.02 seconds AF acquisition speed plus 425 phase-detection and contrast-detection AF points covering approximately 84% of image area



– Advanced Real-time Eye AF

– New Real-time Tracking for object tracking

– 24.2MP APS-C Exmor™ CMOS image sensor and latest-generation BIONZ X™ image processor

– 180-degree fully tiltable LCD touch screen for self-recording

– High-speed continuous shooting at up to 11 fps mechanical shutter / 8 fps silent shooting with continuous AF/AE tracking



– High-resolution 4K movie recording with full pixel readout and no pixel binning, plus advanced AF speed and stability



– Interval recording for time-lapse videos

“Real-time Tracking is a new object tracking function that keeps the most challenging moving subject in focus.The ability to select any subject to be tracked while the shutter button is half-pressed provides new framing flexibility and allows the user to concentrate more fully on the image. If the subject is a person, AI is used to detect and keep track of the subject’s eye and face in real time for extremely high tracking precision.”

