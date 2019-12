AUTHOR : Simon Köslich

PUBLISHED : 2018-08-22 06:11:54

Sphero Mini & Sphero SPRK+

Har du også svært ved at finde rundt i junglen med diverse nye smarte robotter, der alle kan lære dig eller dine børn programmering? Tweak.dk har din ryg. Vores anmelder Simon har netop afsluttet sin ingeniøruddannelse med netop speciale i digital leg og læring og ved præcis hvad du skal kigge efter.

I dagens test har vi taget Sphero Mini og Sphero SPRK+ under luppen og testet dem grundigt.

I løbet af det seneste årti er der kommet større og større fokus på såkaldt STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) undervisning, altså undervisning i videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik.

I en stadig mere digitaliseret verden giver det også god mening, at give vores børn og unge en grundlæggende viden inden for dette felt. Senest ses den øgede fokus på STEM undervisning i form af nogle små programmerbare minicomputere, som er blevet indført som en del af undervisningen i landets folkeskoler.

Vi starter med vores egen præsentationsvideo:

Sphero Mini

Sphero SPRK+



Med denne øgede fokus følger også et kæmpe marked for værktøjer til hjemmet, som gør læringen sjov og tilgængelig for børn. To af disse værktøjer skal vi kigge lidt nærmere på i denne test, hvor vi har kigget på hhv. Sphero Mini og Sphero SPRK+ samt tilhørende app, der netop er udviklet som læringsværktøjer.



Det tekniske

Både Sphero Mini og Sphero SPRK+ er bolde, der er blevet udstyret med en række sensorer, motorer og LED lys. Boldene indeholder begge to gyroskop, accelerometer, fuldt RGB LED lys samt motor encoder, der ret præcist kan måle hvor langt motoren kører. Den store SPRK+ er desuden vandtæt.



Begge bolde forbindes til en smartphone eller tablet via. bluetooth og Minien har en rækkevidde på ca. 10 meter, hvorimod SPRK+ har en rækkevidde på ca. 30 meter.



Den ydre skal er af plastik, der virker robust og resistent over for ridser.

Sphero Mini har en diameter på 42 mm og vejer 46 gram, og er ca. på størrelse med en bordtennisbold. Bolden kan bevæge sig med en hastighed på op til 3,5 km/t.

Sphero SPRK+ har en diameter på 73 mm og vejer 181 gram, og er ca. på størrelse med en tennisbold. Bolden kan bevæge sig med en hastighed på op til 7,2 km/t.



Sphero Mini

Den lille Sphero Mini kommer i en lækker lille gennemsigtig opbevaringsboks, som beskytter bolden mod stød under fragten. Boksen ser meget pæn ud, og den lille bold ligner nærmest en skulptur, som svæver i boksen.



Medfølgende i pakken finder vi en lader i form af et meget kort micro-USB kabel, et sæt gummi kegler i forskellige farver og former, samt en længere liste over alt det med småt.





Der medfølger ikke anden vejledning til hvordan man kommer i gang, end tre små billeder der prøver at fortælle en, at man skal åbne skallen på robotten, tilslutte laderen og til sidst gå ind på Spheros webside for at finde vejledningen til download af app’en.



At åbne bolden og tilslutte laderen er nemt, man klemmer bare sammen på boldens samling og så falder skallen nærmest fra hinanden. Indeni finder man selve robotten, som er beskyttet af en yderligere plastikskal. Det eneste synlige ”mekanik” er et par hjul, en vægt til at hjælpe indmaden med at holde sig placeret rigtigt i skallen, samt micro-USB porten, som lader kablet skal tilsluttes. Én fuld opladning tager lige knapt en times tid, hvorefter den indbyggede LED lyser grønt, for at indikere at den er klar til brug. Herefter er der strøm nok til at lege med robotten i ca. 45 minutter, hvorefter den skal lades igen.





Sphero SPRK+

SPRK+ robotten kommer først og fremmest i en lækker papkasse, hvor indholdet er detaljeret beskrevet. På kassens forside ses et flot billede af robotten, som er gennemsigtig, så alt den indvendige elektronik er synlig.





Inde i kassen finder man bolden, en lader, et micro-USB lader kabel, klistermærker, en rulle ”maze tape”, en vinkelmåler og en meget kort vejledning til at komme i gang.



Det er ret tydeligt at se og mærke, at SPRK+ er den dyrere variant af robotterne, da alt medfølgende tilbehør lige emmer en lille smule mere af kvalitet end hos Sphero Minien.



Vinkelmåleren og det såkaldte ”maze tape”, som er et klistrende målebånd, er hjælpeværktøjer, der kan bruges når robotten skal programmeres. F.eks. kan vinkelmåleren bruges til at fastslå hvor mange grader robotten skal dreje for at køre i den ønskede retning.



Da Sphero SPRK+ er 100% vandtæt, og dermed forseglet i skallen, er det ikke muligt at tilslutte det medfølgende lader kabel direkte. I stedet oplades bolden via. den medfølgende induktions lader, som bolden helt simpelt lægges ned i, hvorefter den helt automatisk begynder opladningen. Opladningen tager her også ca. en times tid, og bolden har også herefter strøm nok til lidt over 45 minutters brug.





Sphero Mini app

Den lille Sphero Mini har fået sin egen lille app, hvorfra man kan styre robotten og få den til at køre rundt. Der er seks forskellige måder at styre robotten på:



• Joystick mode, som er standardmåden at styre robotten på.

• Slingshot mode, hvor man trækker i en elastik på skærmen, som derefter skyder bolden afsted.

• Tilt mode, hvor man simpelthen tilter sin enhed, og robotten bevæger sig derefter.

• Face drive, hvor man ved hjælp af ansigts mimik kan styre robotten, f.eks. ved at smile for at få den til at køre fremad, se sur ud for at få den til at køre baglæns, og vippe hovedet til siden for at få den til at dreje.

• Scream Drive, hvor man styrer retningen lige som med joystick mode, men bestemmer hastigheden alt efter hvor højt man råber eller snakker.

• Kick mode, hvor man sender sin bold afsted på samme måde som man kaster pokéballs i Pokémon GO.



App’en indeholder desuden en række simple spil, hvor man bruger robotten som controller og styrer slagets gang ved at dreje robotten fra side til side og frem og tilbage.

Desuden er der i app’en mulighed for at indstille hvilken farve bolden skal lyse i, dens maksimale hastighed hvis den f.eks. skal bruges et sted hvor der ikke er så meget plads, samt lydstyrken fra de lydeffekter, som kan blive afspillet gennem smartphonen eller en tablet.



App’en kan downloades til iOS og Android.



Sphero Edu app

Sphero Edu app’en er lidt mere spændende. Den er tydeligvis designet mere til læring end til spil. I denne app kan man programmere robotten, og derved få den til at bevæge sig og køre i forskellige mønstre, eller på en bane, som man eventuelt selv har bygget.



Der er mulighed for at programmere robotten på tre forskellige måder:

• Draw, hvor man tegner den rute, som man ønsker ens robot skal følge.

• Blocks, hvor man kan sammensætte et program af nogle blokke, som har hver deres funktion.

• Text, hvor man kan programmere robotten med JavaScript, som er det mest anvendte webprogrammerings sprog lige nu.



Mens ens programmer udføres og bolden bevæger sig rundt, er det muligt at aflæse alle mulige data fra robottens sensorer.

I app’en er det desuden muligt at hente programmer lavet af andre brugere, eller uploade sine egne programmer, så andre kan prøve dem.



App’en kan downloades til både iOS, Android, Kindle og Chrome.



I brug

Nu til testens egentlige formål; at beskrive oplevelsen.

Det var ret nemt at komme i gang med at bruge boldene, både Sphero Mini og SPRK+ var nemme at forbinde via. bluetooth, og begge robotter fungerer efter hensigten. Når man vil styre robotterne, skal man være OBS på, at de lige skal kalibreres, hvilket gøres meget simpelt gennem app’en, hvor man med det simple kalibreringsværktøj drejer robotten indtil en lille ekstra LED peger hen mod brugeren. Er dette gjort, så er fremad på controlleren også fremad for robotten.

Bevæger man sig rundt og stiller sig op ved siden af robotten, er det nødvendigt at kalibrere robotten igen, for at ”fremad” igen er ”fremad”, dette er der en god grund til, hvilket jeg kommer ind på lidt senere.



Sphero Mini app’en er beregnet mere til spil end til leg. Som navnet næsten antyder, er app’en også lavet til Sphero Mini og den store SPRK+ er derfor ikke understøttet. App’en fungerer fint til styring af robotten, og muligheden for at bruge ens robot som controller i de medfølgende tre spil er ret sjov og underholdende.



Fokus for vores test har været Sphero Edu app’en sammen med Sphero SPRK+, for selvom Sphero Mini bolden også fungerer sammen med Edu app’en, så har det føltes helt naturligt for mig at bruge den lidt større og også mere præcise SPRK+.



Med Sphero Edu prøvede jeg at programmere et par simple programmer, såsom at få robotten til at køre i en firkant eller blot frem og tilbage. Det er forholdsvist nemt med blokprogrammering, når man kender lidt grundlæggende programmeringsprincipper. Ellers kan man lade sig hjælpe lidt på vej af nogen af de mange programmer, som andre brugere har lavet.

At programmere ved at tegne ruten er også ret nem, dog skal man have en stille hånd for at lave helt lige linjer, hvis dette ønskes.



Jeg fik også kigget lidt på JavaScript programmeringen, som er tekstbaseret, og kræver lidt mere tid at sætte sig ind i. Det er muligt med JavaScript at lave nogle meget mere komplekse programmer end med blokprogrammeringen, dog anbefales det, at man tilslutter et tastatur til sin tablet eller smartphone, hvis man kører app’en på sådan en, da det ellers kan være et meget langsommeligt arbejde at skrive syntaksen for JS.



Konklusion

Først og fremmest vil jeg sige, at Sphero med både Mini og SPRK+ har fundet på en virkelig god løsning til den udfordring det er, at lave en læringsrobot. Man får en fornemmelse for, at robotterne er bygget i gode materialer, og selv et uheldigt fald fra et bord på ca. 70 cm ned på et trægulv, har ikke efterladt nogen nævneværdige ridser i skallen på SPRK+.





De medfølgende materialer er gode og lader brugeren komme hurtigt i gang, uden at man skal have hele værktøjskassen og vinkelmåleren frem. Keglerne der følger med til Sphero Mini kan nemt stilles op til en bane, som bolden skal navigeres rundt på, hvilket der dog ikke er meget mere end fem minutters sjov i desværre.



Robotterne er beregnet til børn og voksne fra 8 år og opefter. Jeg har testet Sphero SPRK+ sammen med en syvårig pige, som jeg lærte at navigere bolden rundt i sommerhuset ved hjælp af hendes iPad. Der gik kun nogle få minutter, før hun havde forstået konceptet med at boldens retning skulle kalibreres på ny, når hun jagtede bolden rundt på stuegulvet og dermed også ændrede retning i forhold til hendes oprindelige position. Det var dog straks sværere for hende med blokprogrammeringen, hvilket dog ikke umiddelbart skyldes at hun var for ung eller generelt måske ikke lige havde interessen den dag.





Blokprogrammeringens store problem i Sphero Edu app’en er, at den læner sig virkelig meget op ad JavaScript programmering og nærmest er en én-til-én oversættelse deraf. Hvis jeg f.eks. vil programmere bolden til at køre i en firkant, så er det ikke nok, bare at tilføje fire kommandoer der triller bolden ved x-hastighed i x-antal sekunder i retningerne 0, 90, 180 og 270 grader (relativt til boldens udgangsposition).

Det er også nødvendigt at stoppe bolden, der skal også indsættes et delay, hvor bolden lige får mulighed for at stoppe op inden den skifter retning. Det er måske en lidt for brutal start for børn på 8-10 år, at de både skal tænke på hastighed, tid og vinkler, samtidig med at de også skal huske, at bolden påvirkes af visse fysiske kræfter når den bevæger sig, som der også lige skal tages højde for. Vinklerne er en helt anden ting, for når robotten er kørt fremad i et stykke tid, og man kører fremad i en retning der hedder 90 grader, og derefter tænker at man igen skal dreje 90 grader og køre ligeud, ja så fortsætter den i samme retning, fordi graderne som førnævnt, tager udgangspunkt i den relative udgangsposition.



Alt dette giver god mening for en voksen, og er nemt at forstå, men for børn, som ikke besidder samme abstraktionsniveau som voksne, er det straks meget sværere.

App’en findes desværre også kun på engelsk, så det kan være svært for de yngste danske børn at komme i gang og forstå hvad kommandoerne betyder.





Når alt dette så er sagt, så vil jeg afslutte med at sige, at Sphero Mini og Sphero SPRK+ er nogle gode solide robotter, som man roligt kan investere i. For trods de småting, som jeg kan finde, så er det stadig to gode læringsværktøjer af høj kvalitet, som nemt kan give mange timers underholdning og læring. Hvad min niece på syv angår, så var hun meget begejstret for at bruge den lille Sphero Mini som controller i Sphero Mini app’ens spil, og Sphero SPRK+ blev jagtet rundt i sommerhuset indtil den ikke havde mere strøm.

Prisen på Sphero Mini ligger lige nu på ca. 450 danske kroner, som jeg måske synes er lige i overkanten af, hvor mange timers underholdning man kan presse ud af den. Kan man finde den på tilbud til 300,-, så er det bestemt noget der er værd at overveje.



Vil man ud og investere i en af de to, så anbefaler jeg derfor helt klart, at man griber lidt dybere ned i foret, og køber Sphero SPRK+ til ca. 1100,-, og dermed får en langt federe robot, som kan tåle at blive kørt gennem vand og maling, og desuden også kører langt bedre og mere præcis.

I denne test giver jeg tre karakterer, én til hver robot, da de to på trods af deres mange ligheder, føles så forskellige og én karakter til Sphero Edu app’en.

Jeg ser bort fra Sphero Mini app’en, da den ikke tillader meget andet end styring af robot samt spil.



Sphero Edu app’en lander på en karakter på 6/10, for en fin app med mange muligheder, men også rigtig mange mangler, når jeg analyserer den fra en professionel vinkel.



Pros:

• Forholdsvis nem at komme i gang med

• Mulighed for at øge sværhedsgraden fra at tegne til blokprogrammering og JavaScript

• Mulighed for at hente inspiration gennem community delen



Cons:

• Ikke på dansk

• Blokprogrammeringen kan være svær at finde rundt i

• Blokprogrammeringen læner sig for meget op ad JavaScript

• Det er ikke optimalt at programmere i JavaScript ordentligt uden et tastatur

• Findes kun som udvidelse til Chrome og ikke som program til Windows

Sphero Mini lander på en karakter på 6/10, for det fine stykke elektronisk legetøj den er.



Pros:

• Nem at komme i gang med

• Nem at styre

• Sjovt legetøj



Cons:

• Ikke voldsomt mange timers underholdning

• Er lidt upræcis til tider

• Skal tilsluttes et USB-stik for opladning

Sphero SPRK+ lander på en karakter på 8/10, for at tilbyde en noget bedre oplevelse.



Pros:

• Nem at komme i gang med

• Nem at styre

• Fremragende kvalitet

• Præcise sensorer

• Vandtæt

• Godt tilbehør

• Fed idé med induktions opladning

• Jeg elsker at den er gennemsigtig og at man derved kan se elektronikken



Cons:

• Måletapen kan kun genbruges få gange før den ikke klistrer mere pga. skidt fra gulvet

• Opladeren skal tilsluttes et USB-stik for opladning