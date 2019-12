AUTHOR :

SteelSeries annoncerer Stratus Duo. En trådløs kontroller til Android og PC gaming

En af de tunge drenge i gamer-klassen, SteelSeries, har annonceret en ny full-size, multi-platform kontroller i form af Stratus Duo, som er prissat til $60 eller €70 alt efter din geografiske lokation.

SteelSeries Stratus Duo er udstyret med en 2.4GHz trådløs modtager, som ifølge producentens egne ord, tilbyder low latency plug-and-play forbindelse for de SteelSeries selv omtaler som ”uninterrupted PC gaming”



Stratus Duo åbner altså op for muligheden for at spille på Android enheder via Bluetooth eller på computeren via en 2.4GHz trådløs forbindelse uden krav om software på Windows Android, Oculus Go, Samsung VR platforme medvidere.



“Gamers no longer need to struggle with awkward touchscreen controls while playing mobile games on their Android devices” forklarer SteelSeries i pressemeddelsen.



“The Stratus Duo mirrors the familiar size and layout of console controllers, but sports an upgraded design from the Stratus XL with a new trigger design featuring Magnetic Hall Effect sensors that keeps triggers consistent and precise. The controller also includes high performance clickable analog joysticks that feature minimal dead zones and smooth operation. The controller is powered by a lithium ion battery for 20+ hours of play time and includes a Micro USB cable that is 1.8 meters/5.9 feet in length.”, forsætter de.



Highlights på Stratus Duo:



– Easily game on the go with any Android or Windows device

– No software needed – pair and play on Windows, Android, Oculus Go, and Samsung Gear VR via Bluetooth or the USB Wireless Adapter

– Steam enabled: Play 5000+ controller-enabled Steam games

– Lithium-ion battery for 20+ hours, plus charging while gaming



SteelSeries annoncerer i samme omgang SteelSeries SmartGrip tilbehør, som gør du kan kombinere din smartphone og Stratus Duo kontrolleren til mobile gaming on the move.



Læs mere hos SteelSeries HER

Billeder & Kilde

SteelSeries