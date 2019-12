AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-30 12:32:30

Tinker Gnome: Alien CPAP Facehugger maskine mod Søvnapnø

Søvnapnø er bestemt ikke noget der står øverst på ønskelisten, men skulle du være ramt, kunne en CPAP-maske meget vel være et værktøj i kampen mod Søvnapnø.

Søvnapnø er bestemt ikke noget der står øverst på ønskelisten, men skulle du være ramt, kunne en CPAP-maske meget vel være et værktøj i kampen mod Søvnapnø.

CPAP står for Continuous Positive Airway Pressure, og maskinens fornemmeste opgave er at sørge for du kan få vejret, når du sover.

Søvnapnø resulterer i perioden uden ilt under søvn, og her bliver en CPAP et vigtigt redskab for ikke at gøre situationen værre. Nu har en kreativ Søvnapnø ramt mand taget skridtet videre med sin CPAP-maske, og udformet den som en Facehugger, som vi kender fra Alien filmene. Morbid humor, eller en fed måder at tackle sygdom på?

Læs mere HER

Billeder & Kilde

jaredisgray