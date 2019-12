AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-04-25 07:59:00

Traeger Ironwood 885 Pillegrill

Som noget helt og aldeles nyt har vi taget hul på et samarbejde med Backyard Living, der har sendt deres Wi-Fi(re) styrede pillegrill. En high end smoker grill med digital styring af varme, røg og tilberedning. Da begrebet "Nørd" kan definere mange ting, er vi kommet frem til at ekspandere vores test segment, så vi håber, I vil tage godt imod vores nye gren af testemner.

Som en meget entusiastisk hardware nørd i Tweak.dk's mandskab, der tilfældigvis også er en meget inkarneret grillnørd, der elsker at grille året rundt uanset vind og vejr, blev jeg absolut meget glad, da jeg fik at vide, at vi indgik samarbejde med Backyard Living. Endnu mere glad blev jeg, da jeg var til møde hos Backyard Living, hvor det blev annonceret, at jeg skulle teste deres nyeste Ironwood 885 pillegrill.

Backyard Living er distributør af Traeger i Danmark, og det er via dem vi har søsat vores projekt med test af Traeger Ironwood 885.

Traeger Ironwood 885 er den nye, men også nærmest midterste søskende, da den er ment som et segment mellem Traeger Pro og Traeger Timberline serien. Ironwood deler styring med Timberline serien, men hvis man går ind i detaljerne, så er Timberline isoleret i siderne og låget, hvor Ironwood "kun" er isoleret i siderne. Desuden har Timberline også en ekstra hylde i forhold til Ironwood, som kommer med to grillriste. Slutteligt kan det nævnes, at Ironwood kan styre en probe.

Traeger Ironwood 885 kommer med et grillareal på 0,57 kvadratmeter fordelt på de to grillriste. Ydermere er pilletanken indrettet til at kunne rumme 9 kilo piller, hvilket meget tilfældigt er, hvad en pose med træpiller rummer. Siderne i Ironwood 885 er lavet i et dobbelt lag metal med isolering imellem, hvilket er med til at mindske forbruget af piller i koldt vejr. Ønsker man yderligere isolering er det faktisk muligt at indkøbe en vinterjakke til sin Traeger grill.

De tekniske specifikationer:

• Temperatur-styring eller sluk af grill manuelt eller via app

• Kan køre på WiFi, så grillen kan styres via android eller iPhone

• To niveauer med porcelænsemaljerede grillriste

• Dobbeltisolerede sider

• Digital temperaturstyring med en præcision på +/-3 grader (gennemsnit mål over en time)

• Temperaturer fra 65 0C og op til 260 0C

• ’Keep warm’-funktion

• Pilletank med plads til 9 kg Traeger træpiller

• Sidebord i rustfri stål med redskabsholdere

• Fire hjul hvoraf to er låsbare

• Elforbrug: 300 watt i de første 4 minutter og derefter 50 watt i timen

• Grillareal: 5.710 cm2 (885 sq. inch)

• Mål: H114 x B134,5 x L68,5 cm og 68 kg

Traeger blev stiftet i 1987 med det formål at specialisere sig i at grille med træ. Dermed har firmaet over 30 års erfaring indenfor området. En ting, som man godt kan fornemme, når man arbejder med deres produkter. De har haft tid til at udfærdige et rigtig godt produkt.

Traeger sælger formpressede piller af forskellige typer træ, som I kan se på billedet ovenfor. Poserne rummer 9 kilo piller, og udsalgsprisen i butikkerne ligger på 139,00 kroner pr. pose.

Grill, røg, bag, steg, bras eller lav klassisk bbq – TRAEGERen kan det hele. Put stikket i stikkontakten, hæld træpiller i pilletanken og start din TRAEGER. Nemmere bliver det ikke!

Traeger Ironwood er udformet efter ægte amerikansk barrel style. Tønden er som nævnt isoleret i siderne, og indvendigt er der monteret en blæser til at cirkulere varmen rundt og derved sikre ensartet varme overalt i tønden. Faktisk lover Traeger en varme med maksimalt 3 graders varmeforskel. Jeg satte den påstand på prøve under testen ved at lægge ensartede kødstykker forskellige steder i grillen under low and slow cooking for at se, om de blev færdige på samme tid.

Processen med at samle grillen ved ankomst er utrolig nem, eftersom man som forbruger mere eller mindre blot skal montere benene på sin Traeger pillegrill. På benene og indsatshullerne på selve grillen er der monteret numre, så det kan nærmest ikke gå galt. Derudover skal man egentlig bare montere det rustfri sidebord med fire rustfri skruer og skiver.

Med til ens Traeger Ironwood 885 får man også lidt papirarbejde. Her i blandt finder man blandt andet en Traeger grillbog med et hav af interessante opskrifter og ellers en reel brugsvejledning til sin grill. Derudover finder vi også en guide til at sætte Wi-Fi op, så man kan få grillen koblet på sit netværk og begynde at bruge grillens smart funktioner. Blandt andet kan man via app'en vælge en opskrift og bede grillen om at starte op på noget bestemt mad. Så stiller grillen selv temperaturen og holder øje med stegetiden. Hvis man så ikke er klar med resten af maden, når kødet er klar, kan man bruge grillens Keep Warm funktion til at holde maden varm med.

Sidebordet på Traeger Ironwood er lavet i 904L rustrit stål, der er godkendt til fødevarer. På undersiden kan vi se skruehullerne, og på siden af bordet finder vi tre holdere til eventuelle grillredskaber.

Grebet på frontlågen er også en af de få ting, som man selv skal montere ved modtagelsen. Grebet er udført i et rigtig lækkert børstet stål look, og på siderne finder man et orange Traeger logo. Man er ikke i tvivl om, at Traeger laver kram, og at de er yderst stolte over deres håndværk.





På siden af Traeger tønden har vi pillebeholderen og D2 Arc controlleren til at styre grillen med. Controlleren er en nyere variant end de tidligere Pro modeller, og den kan styre temperaturen med 5 graders interval. Derudover kommer controlleren også med en Super Smoke funktion til de retter, hvor røgsmagen virkelig er ønsket. Super Smoke funktionen virker dog kun, hvis temperaturen er maksimalt 105 grader. Derfor er den rigtig god til Real American Low and Slow cooking som foreksempel Pulled Pork, Spareribs og lignende.

Styringen kan gå fra 65- til 260 grader Celcius.

På låget finder man et stort Traeger logo trykket ind i metallet. Endnu et bevis på at Traeger er stolte over deres håndværk. Når man løfter låget, er man heller ikke i tvivl om, at Ironwood 885 er en high end barrel grill, og at der er brugt materialer af høj kvalitet. Det er nemlig et godt tungt låg, der helt sikkert lukker godt tæt under brug.

Alle fire ben er udstyret med hjul, hvoraf de to af dem er mindre gummihjul, som kan dreje omkring sig selv, hvilket gør grillen nem at flytte rundt med. De to andre hjul er noget større og kan ikke dreje rundt. Det gør grillen nemmere at styre. De små hjul kan desuden låses, så Traeger Ironwood 885 grillen ikke utilsigtet ruller nogen steder.

Låget på Traeger Ironwood 885 er fastmonteret med to kraftige beslag, og inden i grillen er der to arme, der støtter låget, når det er rejst op. Dermed kører det tunge låg ganske glidende og uden problemer, ligesom man sagtens kan lade det stå oprejst uden at være bange for, at det skulle falde ned i hovedet på en.

Indvendigt i Traeger grillen er den afskærmet mod direkte varme med et rustfrit skjold. Det medvirker til at sende varmen opad i grillen og derved mindske varmetabet nedad.

I toppen af grillen finder vi temperaturføleren, der sender signal til controlleren om temperaturen i grillen, der derved kan styre mængden af pillerne, som bliver kørt ind i brænderkammeret.

Her ser vi brænderkammeret, der med elektronisk tænding kan starte grillen på få minutter, der derefter er klar til brug i løbet af ganske kort tid. Under opstartsperioden på maksimalt fire minutter bruger grillen 300 watt i timen, og derefter har den et energiforbrug på cirka 50 watt pr. time.



Over brænderkammeret skal der monteres et varmeskjold, der beskytter imod direkte varme nedefra. Sammen med den indbyggede varmeblæser sikrer det en ensartet varme overalt i grillen. Henover dette skal den medfølgende fedtsliske monteres. Her vil fedt og safter, der drypper af kødet i grillen, rende ned af for at sikre imod fedtbrand. Her anbefaler man at indkøbe alubakker, som beskytter den rustfri plade mod fastbrændt fedt og derved gør rengøringen langt nemmere.

Når fedtet render af kødet og ned af slisken, vil det rende ud af snablen her og dryppe ned i fedtopsamleren. Også her kan man købe aluindsatser, der er lige til at smide ud, når de er blevet fyldte.

Sidst i samleprocessen skal grillristene monteres. Grillristene kan trækkes ud som i en almindelig ovn, hvilket er en fed detalje, da man så kan komme til kødet uden at have fingrene inde i varmen. Den nederste hylde kan sættes længere ned, da der er lavet en kant rundt, som den kan stå på. Dette er Sear positionen, hvor man kan opnå en højere temperatur på ristene og derved få de grillstriber, man ønsker på kødet.

Ristene på Traeger Ironwood 885 er emaljerede riste. Emaljeringen er påført for at rustbeskytte ristene. Køber man den dyrere Timberline serie, kommer denne med rustfrie riste.

Kigger vi ned i pillekammeret, kan vi i bunden se sneglen, som kører piller ind i brænderkammeret. Længere oppe i pillekammeret kan vi se et gitter, der mest af alt er til for at holde fingre og andre fremmedlegemer væk fra sneglen.

Som sagt laver Traeger sine egne træpiller af forskellige typer træ. Til første opstart anvender jeg kirsebærspiller.

"Traeger - Cooking with wood for over 30 years!"

Som med alle andre nye grills anbefales det fra Traegers side at brænde grillen ren, inden den tages i brug første gang. Det klares ved at prime grillen. I priming funktionen kører sneglen piller ind i brænderkammeret. Denne funktionen tager et par minutter, og man skal selv stoppe den igen, når der er kommet piller ind. Skulle grillen rende tør for piller på et tidspunkt, bliver det igen nødvendigt at prime den.



Dernæst er grillen klar til at starte op.

På bagsiden af Traeger Ironwood 885 finder man en power knap til at starte grillen op med. Når controlleren er startet op, går grillen i Idle mode. Her vil grillen altid vende tilbage til, når den ikke er i brug. Efter hver tænding af grillen skal grilles startes på knapperne. Derefter kan den styres via Traeger App'en. Det er til for at sikre sig imod, at grillen bliver startet ved et uheld.

For at vække controlleren skal man trykke på en af piletasterne. Derefter viser den en standard temperatur på 175 grader. Ved at enkelt tryk op eller ned hæves eller sænkes temperaturen med 5 grader. Når man har indstillet temperaturen, trykker man på den røde "Ignite" knap, og derved starter brænderen op. I opstartsprocessen, der varer maks 4 minutter, skal låget stå åbent. Herefter lukkes låget, og grillen varmes op til den ønskede temperatur. Efter cirka 5- til 10 minutter er grillen klar, og maden kan kommes på.

Ved første afbrænding af grillen indstilles temperaturen på 260 grader, og grillen får lov at køre en halv times tid. Det brænder diverse olierester og andet fra produktionslinjen af, så man ikke får det i maden.

Efter klargøringen af grillen bemærkede jeg askerester, der var hvirvlet op på riste og drypbakke. Men heldigvis var det ikke noget, der gentog sig med mad i grillen. Så man må jo antage, at det hænger sammen med, at der ikke var mad i grillen og den høje temperatur.

Super Smoke funktionen producerer ekstra meget røg op til 105 grader inde i grillen. Super Smoke funktionen fungerer rigtig godt, og det giver en rigtig velafbalanceret grillsmag og en pæn lyserød farve i kødet.

Stemningsbillede tidlig lørdag morgen i forbindelse med low and slow cooking af pulled pork!

Traeger Ironwood 885 grillen kan som tidligere nævnt styre en enkelt probe, hvorimod Timberline serien kan tage to på en gang. I siden af grillen sidder der en lille gummimanchet, hvor proben kan stikkes ind igennem for at undgå at skulle have ledningen ind gennem låget. Med proben i kødet kan grillen indstilles til den ønskede temperatur i centrum af kødet og derved give en alarm via Traeger App'en, når kødet er klar.

Super Smoke funktionen aktiveres ved at trykke på knappen til venstre. Når funktionen er aktiv, ses det lille, hvide ikon nederst til venstre i displayet. Over dette kan vi se Wi-Fire logoet, der viser, at grillen er tilkoblet et Wi-Fi netværk, og at man derfor kan tage Traeger App'en i brug til at styre grillen med.



Traeger Grill App

D2 Arc controlleren, som sidder i både Timberline serien og Ironwood 885 grillen kan styres via telefonen med Traegers egen app, der både er at finde i Google Play og App Store. De følgende screenshots er taget i Android versionen, da vi her i husholdningen ikke har Apple produkter.



Traeger Grill App til Android

Traeger Grill App til iOS

Traeger app'en starter op på en masse opskrifter, og herfra er det muligt at tilslutte sin telefon til grillen, så man kan styre grillen trådløst samt holde øje med sit mad fra sofaen eller på farten. De mange opskrifter kommer også med tilberedningsmetoder og tidscykluser til de forskellige retter. Derved kan man starte tilberedningen af en ret direkte fra app'en. App'en vil dermed styre timerfunktionen og fortælle dig direkte på telefonen, hvornår næste skridt i tilberedningen skal foregå.

Ved et tryk på de tre streger i toppen kan man hive en sidemenu frem, og herfra kan man trykke på "Remote" funktionen, hvilket starter pairing af grill til Wi-Fi. På side 2 skal man så trykke "Connect to Traeger Wi-Fire", hvorefter den reelle opsætning starter.

Hvis man allerede ejer en Traeger grill med Wi-Fire, skal man selvfølgelig ikke oprette en Traeger konto men blot logge ind. Men ellers skal man trykke "Create Account" og indtaste sine oplysninger med mail og kodeord.

Første trin i opsætningen af Wi-Fire funktionen kræver, at man tilslutter sin telefon til Traeger Ironwood 885's Wi-Fi controller. Kodeordet finder man under låget til pillebeholderen.

Dernæst skal man vælge det netværk, som man vil forbinde sin grill til, og her skal man selvfølgelig sørge for at vælge samme netværk, som ens telefon er tilsluttet. I denne omgang har vi lavet et hotspot fra en anden telefon, da min hjemmenetværk ikke var stærkt nok til, at Traeger Ironwood 885 kunne fange det, og jeg blev derfor nødt til at anskaffe mig et Wi-Fi adgangspunkt. Traeger Wi-Fire controlleren er desuden afhængig af et 2.4 GHz netværk, da den ikke understøtter 5 GHz. Hvilket heller ikke ville give mening, da 5 GHz bestemt ikke er imponerede glad for vægge og andre forhindringer.

Med det er Wi-Fire funktionen i Traeger Ironwood 885 klar til brug, og man kan nu navngive sin grill. I første omgang vælger jeg bare app'ens standardnavn.

Med Remote funktionen kan man nu se, hvad grillen laver, og hvor langt den er kommet med det mad, man har gang i. Kører man med et automatisk program fra en opskrift, vil man også her kunne følge med i rettens nuværende cyklus på timeren. Her kan man også aktivere Super Smoke og Keep Warm funktionerne, ligesom man kan følge med i kødets temperatur via proben.

Trykker man på temperaturmåleren i midten af Remote funktionen, kommer man ind til hjulet, hvor man kan indstille temperaturen på grillen i trin af 5 grader. Akkurat som hvis man indstiller temperaturen via grillens styring.

Et lille udklip af de enormt mange retter, man kan finde i Traeger app'en.

I toppen af opskriftssamlingen kan man både se alle retter, ligesom de alle kan opdeles i kategorier inddelt i kødtyper.

Finder man så nogle retter, som man bliver rigtig glad for, kan man tilføje dem til sine favoritter. Så kan man nemt hive dem frem igen via "Favorites" fanen.

Madlavning på Traeger Ironwood 885 Pillegrill

Man kan vel nærmest ikke lave et review af en grill uden at lave en masse mad på den, kan man? Det har jeg i hvert fald gjort, og her kommer et udpluk af de ting, som grillen har været udsat for. Det meste af maden, som vi har testet Traeger Ironwood 885 med, er indkøbt fra Steak Out.

Pulled Pork

Pulled Pork er en Real American dinner, som kræver low and slow tilberedning. Så det skulle selvfølgelig prøves uden tøven med proben isat. Det var med denne ret, jeg testede grillens påståede evne til at holde samme temperatur i hele tønden. Jeg endte med en temperaturforskel i de tre stykker kød på én enkelt grad, hvilket må siges at være godkendt.

Flæskesteg

Det hele skal jo ikke handle om low and slow, og derfor blev Traeger Ironwood 885 også udsat for at lave et par flæskestege til mine madpakker, og det blev absolut en succes med sprøde svær over hele linjen.

Beef Short Ribs

Beef Short Ribs er også en Real American low and slow tilberedning af ribben fra en ko med brystkødet på. En ret, der smager så englene synger, hvis den tilberedes rigtigt.

Kylling

Familien skulle udsættes for en omgang Spatchcock kylling, og det må siges at være en succes. Skindet blev super sprødt, og kødet fik en fin lyserød farve på grund af røgen fra træpillerne.

Iberico spareribs

En omgang Iberico spareribs skulle jeg da også prøve på min nye Traeger Ironwood 885 pillegrill, og ligesom med pulled pork og beef short ribs blev maden lavet low and slow på bedste American grill style. Temperaturen blev ved alle tre retter sat til 105 grader, så Super Smoke funktionen kunne komme på prøve, og det må virkelig siges at give en rigtig dejlig og velafrundet røgsmag i maden.

I testfasen brugte jeg Traeger Cherry, Apple og Hickory træpiller, og alle tre gav en fin undertone af røgsmag. Dog skal man tænke over, hvilken pilletype man vælger. Hickory er for eksempel en stærkere røgsmag, hvorimod æble er langt mere afrundet.

For at kunne snakke lidt om forbrug hældte jeg en hel pose piller i siloen, da jeg skulle lave pulled pork og fyrede op i grillen. Her holdt jeg en temperatur på 105 grader i 15 timer, og det kostede mig stort set alle 9 kilo. Jeg tømte efterfølgende cirka 300 gram piller ud. Det betyder, at det har kostet mig godt og vel 139,00 kroner at grille low and slow pulled pork i 15 timer, og under normale omstændigheder ville det cirka have kostet mig en pose Heat Beads briketter til min WSM, der fås for cirka 120,00 kroner. Dertil skal man så have nogle røgchunks og optænding.

Altså er pillerne en lidt dyrere måde at grille på, men til gengæld er det bare så meget nemmere, og jeg synes altså, at røgsmagen blev meget mere balanceret, end det gjorde i konkurrenten. Så efter min mening er de sidste cirka 10 kroner ekstra for at lave maden på pillegrillen givet godt ud, da jeg sparede en masse indstilling af grillen, og jeg skulle heller ikke holde øje med temperaturen undervejs, da controlleren gjorde det for mig. Med Wi-Fire funktionen fik jeg også besked på min telefon, da maden var klar til at komme af grillen igen.

Backyardliving.dk har selv en stak grillopskrifter på deres hjemmeside, som i den grad kan sætte fantasien i gear.

Pris:

Traeger Ironwood 885 er i skrivende stund, den 25. april 2018, set med et prisskilt pålydende 14.995,00 kroner.

Backyard Living er distributør af både Napoleon gasgrills og Traeger pillegrills her i Danmark, og I kan læse om deres mange grills samt finde forhandlere af samme og tilbehør.

Konklusion:

Som sagt er test af en pillegrill en helt ny tankegang her på redaktionen, men i og med at Traeger Ironwood 885 er en højteknologisk grill, der stort set laver alting selv, så virker det også bare som et åbenlyst segment at tage et kig på. Personligt har jeg utallige gange siddet til LAN parties, hvor vi har grillet kød i massevis og spillet computer en hel weekend i træk. Men nu er vi så kommet hele vejen igennem vores review af Traeger Ironwood 885, og det er blevet tid til at samle tankerne.



Først og fremmest kan vi tage et kig på materialevalget. Man kan godt fornemme, at Traeger lægger meget vægt på kvalitet, og der er brugt rigtig gode materialer. Grillen er lavet i stål, som er pulverlakeret, og derfor kan man også få flere forskellige magnetiske tilbehør. Isoleringen af siderne er et rigtig godt træk, så man kan spare på pilleforbruget. Man kan dog godt se, at der er sparet enkelte steder i forhold til Timberline serien ved blandt andet at undlade isolering af låget, og ristene er lavet af emaljeret støbejern i stedet for rustfrit stål. Det er selvfølgelig for at få prisen ned, og det giver også god mening. Men jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at man kunne købe de rustfri riste løst ved siden af som en opgradering.

D2 Arc controlleren er faktisk overraskende god til at styre pilleforbruget, så temperaturen bliver yderst stabil, og med blæseren inde i grillen holdt den faktisk også en yderst ens temperatur inde i tønden, så al maden blev færdig på samme tid. Traeger Ironwood 885 er alt i alt en superfed grill, der er rigtig nem at bruge. Man skal stort set ikke gøre andet end at sætte en ønsket temperatur og trykke "Ignite". Så går resten af sig selv. Det skal også her nævnes, at Traeger Ironwood 885's absolutte fokusområde er low and slow cooking/smoking på Real American Style. Her excellerer Traeger virkelig i forhold til min Weber Smokey Mountain.

Med Traeger Ironwood 885 betaler man en relativt høj pris for grillen, og der findes uden tvivl også billigere alternativer. Men her gælder begrebet "Man får, hvad man betaler for" virkelig, for Traeger Ironwood 885 er sin egen vægt værd i guld. Det har aldrig været nemmere at grille sin mad, og med Traeger Ironwood 885 slipper man for ret meget tid ved grillen, og man kan derfor i stedet koncentrere sig om desserten eller alternativt at tage sig af sine gæster, der venter på maden.

I en hurtig opsummering vil jeg sende Traeger ud af døren med en flot score på 9 og en Enthusiasts Only Award. For i min verden er denne størrelse pillegrill henvendt til entusiaster. Men der findes også Traeger Bronson og Traeger Pro 22 og 34 grills, hvis man gerne vil starte i den lidt mere prisvenlige ende af skalaen. Scoren er givet ud fra, at Timberline serien kommer med nogle features, som Ironwood 885 bare ikke har.

Score: 9 + Enthusiasts Exclusive Award