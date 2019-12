AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-16 13:20:04

What Is the Cost Of A Imperial Star Destroyer?

Er du inkarneret Star Wars fan, og måske gerne vil kende prisen på den gigantiske Imperial Star Destroyer, så har du nu muligheden for at få svaret i en YouTube video.

Ja, en overskrift, der sikkert stiller spørgsmålet “er det relevant”

Som det nørd site Tweak.dk er, er alt af interesse, og især, hvis det skiller sig ud fra mængden som dette må siges at gøre.



Skulle man nogensinde have været nysgerrig efter, hvor meget en Imperial Star Destroyer fra Star Wars universet skulle koste, så er der nu lavet en video af Generation Tech på YouTube, som faktisk gennemgår dette scenarie, og er du inkarneret Star Wars fan, så vil du sikkert sluge denne video med hud og hår.



“They are among the most iconic images in the Star Wars Galaxy the feared Imperial Class Star Destroyer. Have you ever wondered how much they would cost in real earth money? Well we did the math and came up with some interesting numbers”.



Credit: Generation Tech