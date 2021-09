BMW stopper i8 produktion i april

BMW i8 har været en populær hybrid bil for BMW. Bilen blev lanceret i 2014 og indeholder en 1,5 liters benzinmotor og en elektrisk motor. Nu har BMW har meddelt, at de vil stoppe produktionen af BMW i8 fra april 2020 for at gøre plads til deres næste elektriske køretøjer.

Virksomheden arbejder samtidigt på en række forskellige biler nye biler inklusiv BMW iX3, i4 og iNext. Virksomheden har ikke angivet en bestemt dato for, hvornår produktionen af BMW i8 slutter. Alt der officielt er meldt ud er, at det bliver et stykke inde i april.

Hvis du har til hensigt at købe en af super bilerne fra BMW, tager de ordrer på bilen indtil udgangen af februar.

“Customers interested in a built-to-order car will need to have placed their order with their local retailer by the end of February.”- BMW.

Det bliver interessant at følge, hvordan deres næste elektriske køretøjer ser ud, når producenten åbner op for flere informationer fra 2020-godteposen og fremtidige biler fra BMW-koncernen.





