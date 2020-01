AUTHOR : Uber

Lexilight hjælper mennesker med ordblindhed

I dag på CES 2020 annoncerede Lexilife, en start-up, der blev grundlagt i 2018 af Jean-Baptiste Fontes, og udviklet af Thomas watt Lighting Pro. Lexilight, en enhed, der sigter mod at give lettelse til 10% af verdens befolkning, der lider af dyslexi (ca. 700 millioner mennesker verden over).





Dysleksi/ordblindhed påvirker 8 til 10% af mennesker globalt, en tilstand, der gør læseoplevelsen vanskelig for de ramte.

Ordblindhed eller dysleksi, som er den akademiske betegnelse, er en vedvarende funktionsnedsættelse, omkring den fonologiske forståelse, som skaber store udfordringer med håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering).

Alene i Danmark er mellem 3-7 % af befolkningen ordblind, mens op til 20 % har stave- eller læsevanskeligheder.

Lexilife udnyttede over 20 års R&D og designede efterfølgende Lexilight, en lampe, der sigter mod at hjælpe mennesker, der lever med dysleksi.

Teknologien bag er en kombination af pulseret og moduleret lys, der sletter spejleeffekten, som skaber problemet for mange med Dysleksi, og ifølge virksomheden er resultatet en forbedret læseoplevelse for næsten alle i målgruppen.

I modsætning til en ikke-dysleksisk person, har en dyslexiker to dominerende øjne, der sender to forskellige informationsstrømme til hjernen samtidig, hvilket skaber forvirring og spejlbilleder, der forstyrrer læseprocessen. Lexilight korrigerer problemet ved at gøre hjernen i stand til at behandle oplysningerne, som om de kom fra det eneste dominerende øje, ved hjælp af et pulseret og moduleret lys, der reducerer spejleeffekten.

De specifikke lysbølger, der udsendes af lysdioderne i lampen, kan tilpasses, så de passer til den enkelte brugers synsprofil. Enheden kan justere flere LED-parametre, inklusive opdateringshastigheden, for at få det ene øje til at have førsteret over det andet for at reducere spejleeffekten.

Ifølge Lexilife er den nye lampe testet med mere end 300 personer og formået at få dem til at læse korrekt. Virksomheden er i færd med at gennemføre kliniske forsøg med sundhedspersonale for at få officiel medicinsk certificering.

Sidst men ikke mindst fremstilles Lexilight 100% i Frankrig, på en fabrik i Bretagne og kaldes “L'atelier du courrier”, et ESUS solidaritetsbaseret firma, hvor 98% af medarbejderne selv er handicappede.

Lexilight fås for € 549 fra Lexilife hjemmesiden og leveres med en gratis prøveperiode på 1 måned.





