AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-05 17:36

CES 2020: Samsung Neon AI afsløres ved CES 2020

Årets største tech-show er næsten klar til at byde inden for i Las Vegas. Et af seværdighederne, der får scenetid, vil være en ny Samsung AI innovation kaldet Neon. Nu er der kommet en mulighed for at få et sneak peak, som giver en idé om, hvordan det ser ud.





Vi har allerede set flere teasers til Neon AI projektet, hvor udtryk som "kunstigt menneske" bliver omtalt via den officielle Neon Twitter-konto. Nu er der også dukket nogle billeder op, som giver os et lille indblik i hvad Samsung Neon AI indeholder.

Projektleder Pranav Mistry har tweetet nogle illustrationer, der viser Neon i aktion - og det ser ud til, at vi er vidne til en digital avatar, som er iklædt en ret casual tøjstil.

Med hensyn til hvad den virtuelle digital avatar vil være i stand til, fortæller Mistry, at den er i stand til autonomt at skabe nye udtryk, nye bevægelser og føre en dialog, så det ser ud til rent teknisk og innovativ, at det et massivt trin op af skalaen sammenlignet med Bixby.

Neon er et produkt fra Star (Samsung Technology & Advanced Research) Labs, som er forbundet med flere patenter og animationer, der er i stand til at tage skridtet videre end hvad deres oprindelige programmering er sat til.

Det ser ud til, at disse avatarer er bestemt til brug på hoteller, underholdningssteder, kiosker og så videre, og være i stand til at besvare dine spørgsmål, selvom systemet aldrig tidligere er blevet konfronteret med dem.

Bortset fra det er vi ikke helt sikre på, hvad vi kan forvente af Neon.





Vi følger op så snart flere informationer er frigivet.





Source & Image credit:

Samsung, The Verge, Good Content | Tech