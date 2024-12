Elegoo Mercury Plus V3.0

I dag tager vi et kig på Elegoo Mercury Plus V3.0 som skal være med til at gøre resin 3D Print processen lettere. Nogen vil mene det er overkill for noget der findes billigere løsninger på. Men lad os se hvor vi ender.

30 dec. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

Wash and Cure 2 in 1

Larger Capacity

Dual Cleaning Options

360° All-Round Curing

Easy to Use

Hvis man har kastet sig ud i Resin 3D Print, så er det ikke til at komme uden om, at der er et par skridt fra man har downloaded den digitale fil, til man har en færdig figur på bordet. En del af den process er efterbehandlingen af printet. Det skal rengøres og også gerne efterhærdes før man er klar til maling.

Det er en process, som der er mange løsninger på. En af dem er dog den færdigpakkede løsning, så at sige, hvor man investerer i en Clean and Cure løsning, som den vi skal se på i dag fra Elegoo. Det er en løsning som skal være med til at gøre det mere bekvemt og hurtigt, at komme igennem efterbehandlingen af dine print.

Elegoo har løsninger for både rens og hærdning, som kan købes hver for sig. Elegoo Mercury Plus V3.0 er dog en samlet enhed hvor både rens/vask og UV hærdning er samlet i en og samme maskine.





En tur rundt om Elegoo Mercury Plus V3.0

Du får Elegoo Mercury Plus V3.0 forsvarligt pakket i en papkasse. Sættet består af en baseenhed med motor og UV lys, et orange UV skjold, en beholder til rensevæske med en kapacitet på 7,5 liter og den eksterne strømforsyning.

Baseenheden har et betjeningspanel på fronten hvor man kan vælge imellem wash eller curing funktionerne og indstille hvor lang tid hver af dem skal køre. Du tilslutter strøm på siden af enheden og det er også her der er en powerknap.

Oven på enheden finder vi de UV lys der skal bruges når dine 3D Print skal hærdes. Der er to søjler med UV lys i de bagerste hjørner og i bunden af enheden er der to spejle der sørger for at UV lyset også reflekteres op på undersiden af dine print.

Når du skal hærde dine 3D Print kan du montere den medfølgende runde plade. Den roterer så mens UV lyset er tændt så lyser fordeles bedst muligt hele vejen rundt.

Inden man kommer så langt skal figurerne dog vaskes. Til det formål skal den runde plade fjernes så den store 7,5 liters beholder kan placeres i stedet for.

Det er en stor plastbeholder i Tupperware stil og i bunden af beholderen er der en magnetisk røremekanisme.

I beholderen er der en kurv hvor dine print kan placeres. På den måde kan du let trække dem op af rensevæsken og få dem ud til tørring.

Til kurven følger der to indsatser, der kan monteres i forskellige afstande fra hinanden. De har til formål at holde din build plate fra din resin 3D printer så alle dine print kan vaskes inden de tages af pladen hvis man foretrækker den tilgang til tingene. Hvis man ikke ønsker at gøre det på den måde, kan de dog let fjernes, så de ikke er i vejen.

Det er en fin måde at gøre det på. Man skal dog være opmærksom på at man skal fylde beholderen helt op med rensevæske hvis det skal nå op til en build plate der er placeret i toppen.

Når man skal bruge UV lyset til hærdning kræver det at man har UV skjoldet på, hvilket naturligvis er for at beskytte vores øjne mod det skadelige UV lys.

Der er en lille kontakt på siden af baseenheden som aktiveres når skjoldet er på plads og uden aktivering af den kan man ikke tænde UV lyset. Det er en super fin lille sikkerhedsmekanisme.





Test

Opsætning af Elegoo Mercury Plus V3.0 består ikke af andet end at slutte strømmen, så den del var hurtigt overstået.

Når man er klar til at bruge maskinen skal man bare tænde for den på knappen på siden og herefter vælge hvilken funktion man ønsker at bruge via knapperne på fronten.

Det er blot at indstille hvor længe man vil vaske eller UV hærde sine print og trykke på start.

Den magnetiske mekanisme i bunden af beholderen skaber en ret kraftig cirkulation i væsken. Det er med til at hjælpe med rensningen og sørger for, at tingene skylles godt igennem. Halvvejs igennem processen stopper den og skifter retning, for at sikre en bedre rens.

Mekanismen i bunden er også årsagen til, at man skal huske at bruge kurven eller buildplate holderen under brug. Hvis man bare smed sine print ned uden at bruge dem, ville de blive slået i stykker af den roterende mekanisme i bunden.

Når tiden er gået lyder der et højt bip og maskinen stopper. Herefter er det blot at tørre printet, inden man er klar til næste trin i processen.

Når dit print er tørt og du har fjernet evt. supports, er det tid til en tur under UV lys. For at få det optimale ud af UV belysningen skal man naturligvis bruge drejepladen, så der er lidt arbejde med at flytte vaskekurven væk og skifte pladen ind i stedet for.

Når det er på plads, er det blot at vælge UV programmet, indstille tiden og trykke start. Her skal UV-skjoldet dog som sagt være på plads inden. Hvis ikke man har det, starter maskinen ikke.

Hele processen er let og ligetil selv om man naturligvis skal være opmærksom på at bruge den rette beskyttelse, som handsker osv, da både resin og rensevæske kan være noget giftigt stads.

Jeg har under min test af Elegoo Mercury Plus V3.0 prøvet med et bredt udvalg af store og små resin 3D print og alle sammen er kommet ud af maskinen fine og rene efter en vask.





Pris

Elegoo Mercury Plus V3.0 er pt i preorder hos Elegoo, og de lister den i skrivende stund med en pris på 970 kroner.





Konklusion

Elegoo Mercury Plus V3.0 er en velfungerende løsning på processen med rens/vask og UV hærdning af resin 3D print.

En løsning, som den man får med sættet, er helt sikkert med til at lette opgaven med efterbehandling af resin 3D Print. Det er dog bestemt ikke en løsning, der er nødvendig. Jeg har brugt forskellige Resin 3D Printere i mere end to år, uden et sæt som dette.

Min tidligere løsning med to mindre beholdere og en UV lampe har virket fint og givet mig hundredvis af figurer og andre print igennem tiden.

Når det er sagt, så er det dog en virkelig lækker “nice to have” løsning, som har hævet min glæde ved resin 3D print med et par levels. Det er let, lige til og sviner mindre end min tidligere løsning.

Om der er værdi i det i den bredere forstand, synes jeg dog afhænger af, hvor meget man printer. Lige knap 1000 kroner er trods alt et halvstort greb i lommen. Hvis man har muligheden og printer en del, så vil jeg dog sige at det er pengene værd for den bekvemmelighed og tidsbesparelse sættet medfører.

Det har i hvert fald været en fornøjelse at have Elegoo Mercury Plus V3.0 på besøg.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for et gennemført produkt som er med til at lette opgaven betydeligt med resin 3D Print.





Fordele

En samlet enhed

Let at bruge

Stor kapacitet





Ulemper