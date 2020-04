AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-10-25 08:35:24

Google Home taler nu dansk

På trods af Danmark ikke fylder meget på verdenskortet, så er vi rent faktisk ret godt fremme i skoene på den teknologiske platform.

Det gør sig naturligvis specielt gældende, når vores, på verdensplan, meget lille sprog skal ind over. Derfor har vi også, indtil nu, være afskåret fra at bruge mange af de digitale stemmestyrede assistenter der findes på markedet som f.eks. Google Assistant.



Det er der nu lavet om på, da Google for en lille måned siden, lancerede en dansk udgave af Google Assistant til iOS og Android enheder.



Google følger nu op med lanceringen af deres stemmestyrede smarthøjtalere, Google Home og Google Home Mini.



Det betyder, at vi herhjemme nu også kan komme med på den voksende smart home bølge uden at skulle tale engelsk til den digitale assistent, som det har været nødvendigt tidligere.



Der er adgang til alle Google Assistant services og uden at skulle finde telefonen frem, kun ved hjælp af stemmen. Dermed åbner de for muligheden for let og hurtigt at sætte musik på f.eks. via Spotify, tjekke vejret eller sin kalender, kun ved hjælp af stemmen. Samtidigt er det muligt at opsætte hjemmet med et væld af smart home enheder, som lys fra Philips Hue eller Ikea Trådfri men også ting som Nest sikkerhedskameraer eller Netflix via din Chromecast.







“I bund og grund er det jo mere naturligt at tale end at trykke på diverse skærme hele tiden. Google Home har en lang række funktioner, som kan gøre hverdagen og rutinerne i hjemmet lidt nemmere - og sjovere - ved brug af stemmen. Derfor tror og håber vi også, at danskerne vil tage den nye teknologi til sig som en integreret del af hjemmet. Vores opgave er så hele tiden at udvikle Home til at blive bedre og bedre”, fortæller Google kommunikationschef i Danmark, Jesper Vangkilde.



Google Home enhederne aktiveres, som man måske kender det fra sin smartphone, ved at sige enten ”OK Google” eller ”Hey Google” og herefter kan man komme med sin forespørgsel eller tænde den enhed i hjemme man vil.



Google Home kan også skelne imellem flere personer i hjemme, så hvis man spørger til kalenderen, så genkender Google Home din stemme og oplyser, hvad der står i din specifikke kalender for dagen.



Google Home konfigureres og styres via din telefon, og kan også betjenes derfra - også selv om du ikke er hjemme. Så via din Google Home app ,er det muligt at tjekke op på tingene i hjemme f.eks. via et Nest sikkerhedskamera eller kontrollere om man huskede at slukke lyset inden man forlod hjemmet.



Google samarbejde herhjemme med danske medier, så det er muligt at få nyheder fra DR, Radio 27syv, Radio Information og Altinget.



Den store model - der stadig kun er 14 centimeter høj - er designet til at levere lyd af meget høj kvalitet, mens Home Mini er mere kompakt og diskret. Google Home fås i hvid. Google Home Mini fås i lysegrå, mørkegrå og rød.



Google Home koster 1.149 DKK og Google Home Mini koster 449 DKK. Officielle danske forhandlere er Googles egen webbutik, Google Store og Elgiganten.

Jeg var tidligere på ugen fordi til et lille lanceringens arrangement afholdt af Google, hvor de viste nogen af funktionerne frem, og jeg fik mulighed for at låne både Google Home og Google Home Mini med hjem til test. Så se snart frem til en mere grundig test af dem, her på siden og på vores YouTube kanal.

