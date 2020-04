AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-21 10:16

Mercedes AMG GLE 63 S officielt lanceret

Mercedes Benz har tilføjet en ny high-end AMG-drevet SUV til sit sortiment med lanceringen af Mercedes-AMG GLE 63 S.





Den nye Mercedes AMG GLE 63 S drives af en AMG 4,0 liter B8 biturbo motor, der producerer imponerende 603 hestekræfter. SUV'en leveres også med en ny og forbedret EQ Boost startgenerator. der giver en elektrisk ydelse på op til 21 hestekræfter ekstra, som hjælper med at forbedre effektiviteten og forsyner et 48-volt onboard elektriske system som Mercedes AMG GLE 63 S er udstyret med.

Mercedes AMG GLE 63 S leveres med en elektronisk begrænset tophastighed på 280 km/t, og kan levere en tid fra 0-100 km/t på kun 3,7 sekunder.

“With our new GLE Performance models we are transforming a 20-year tradition into the future. For the first time we are electrifying our well-proven 4.0-liter V8 biturbo engine with an EQ Boost starter-alternator and a 48-volt on-board electrical system. As such we are embarking on another new chapter of our drive technology, which we are also successively extending further to other model series as we move towards electrification and hybridization. With our new premium SUVs, our customers can look forward to an unrivalled package of Driving Performance, high day-to-day suitability, optimum traction on practically all surfaces and also comfort on long journeys with high levels of efficiency,” says Tobias Moers, Chairman of the Board of Management of Mercedes-AMG GmbH."







Du kan finde ud af flere detaljer om den nye AMG-drevne SUV via Mercedes på nedenstående link.





Kilde & Image credit:

Mercedes