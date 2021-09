Mercedes-app lækkede data til andre brugere

Din bilproducents mobile app kan være meget praktisk, men den kan også skabe hovedpine i privatlivets fred under de forkerte omstændigheder.

20 oct. 2019 kl. 15:05 Af Uber DEL:





Ejere af Mercedes-Benz biler med mobile apps koblet på, har forklaret TechCrunch, at bilfirmaets remote app leverede data fra andre brugers konti i mindst et par timer den 18. oktober

Kunderne kunne se information fra "flere" konti i mindst ét tilfælde, og det ville omfatte følsomt materiale som navne, telefonnumre og nyere aktivitet som placeringer.

Funktioner som lokalitetssporing i realtid og remote unlocks fungerede heldigvis ikke, men det er stadig alvorligt – da du i princippet havde mulighed for at kigge med i andre Mercedes-ejers liv.

Virksomheden har ikke kommenteret på rapporten.

Mercedes sendte appen i offline mode med teksten "site maintenance" få timer efter, at problemet begyndte at vise sig. Alligevel illustrerer dette de risici, der følger med at binde biloplysninger til personlige konti. En fejl som denne eller et dataovertrædelse, kunne let udsende følsomme oplysninger til de forkerte.