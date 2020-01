AUTHOR : Uber

NASA afslører den vildeste raket nogensinde

NASA's Space Launch System, eller SLS, sigter mod at transportere astronauter til månen i 2024 som en del af Artemis-projektet. I weekenden, på Michoud Assembly Facility i New Orleans, tillod NASA offentligheden det første closeup af hvad de selv omtaler som den mest magtfulde raket nogensinde.





SLS har netop afsluttet sin seneste testrunde. For at teste brændstoftanken, blev en testrig strukturelt bygget med en flydende brintank, som også bliver en del af den rigtige SLS, og udsat for kompression, spænding og bøjningskræfter, og testriggen under forsøget målt af tusinder af sensorer, der detekterede spænding, tryk og temperatur. NASA brugte også kameraer og mikrofoner til at identificere eventuelle spænder i tanken.

Tanken blev presset til sin grænse og fejlede rent faktisk på en allrede forudsagt tidspunkt af analytikerne, hvilket efter signende er en god nyhed for de modeller, der er og bliver anvendt af NASA. Selvom fejlen dukkede op, er det stadig en godkendelse af projektet, og ifølge NASA, er SLS core stage nu afsluttet.

SLS-programmet er bag efter planen, hvor lanceringen oprindeligt var rettet mod 2019 og en mulig bemandet første mission, der overvejes. Nu er SLS’ første test rettet mod 2021 for at være klar til Artemis-missionen til månen i 2024.









