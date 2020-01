AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-13 11:51

Pepsi Cafe kaffe cola drik lanceres næste år

PepsiCo har annonceret en ny kaffe-cola-drik, der hedder Pepsi Cafe, som vil ramme butikkerne i hele USA i første omgang fra april 2020. Den nye Pepsi Cafe vil kun være tilgængelig i en begrænset tidshorisont, og vil tilbydes i tolv ounce dåser, lignende i størrelse til en Red Bull dåse.





Pepsi Cafe fås i to smagsvarianter; original og vanilje og tilbyder en kaffe-tilsat cola-drik, der indeholder næsten dobbelt så meget koffein som almindelig Pepsi og muligvis slår Coca-Cola i at tilgå markedet med en kaffe-cola-drik. ”Vi vil være først på markedet og lancerer dette virkelig på den rigtige måde,” fortæller Todd Kaplan, Pepsis vicepræsident for marketing.

Det er ikke første gang, cola og kaffe er blevet introduceret i samme løsning. Pepsi introducerede Pepsi Kona i 1996, og i 2004 prøvede Pepsi en anden variant internationalt kaldet Pepsiccino. Jeg er stadig ikke sikker på, om kaffe og Pepsi Cola er en god idé, men jeg vil bestemt give den en chance, hvis muligheden tilbyder sig. Måske er tredje gang lykkens gang for Pepsi, selvom det globale sodavandsforbrug er stagnerede globalt.





Source & Image credit:

CNBC