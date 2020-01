AUTHOR : Uber

2019-12-29

Ryan Reynolds bekræfter: Deadpool 3 på vej

Mange har sikkert undret sig over om Deadpool-franchisens skæbne efter Disney købte Fox. Dette tildels på grund af Disneys tilgang til film, hvor de prøver at holde dem så familievenlige som muligt for at imødekomme et større publikum, og tydeligvis er Deadpool ikke den mest familievenlige film.





Disney havde tidligere lovet, at de fortsat ville producerer R-klassificerede Deadpool-film, og den gode nyhed er, at det ser ud til, at de holder hvad de lover.

Via et liveshow med Kelly And Ryan, bekræftede Deadpool-skuespilleren Ryan Reynolds, at Deadpool 3 faktisk er under udvikling hos Marvel Studios.

Skuespilleren blev citeret for at sige: “Yeah, we’re working on it right now with the whole team. We’re over at Marvel [Studios] now, which is like the big leagues all of a sudden. It’s kind of crazy. So yeah, we’re working on it.”

Det er dog uklart, hvem Reynolds omtaler som ”hele holdet”.

Dette skyldes især, at Tim Miller, den oprindelige instruktør af den første Deadpool-film, havde forladt Deadpool 2, som var instrueret af David Leitch. Det er også uklart, hvornår filmen vil blive frigivet, og endnu vigtigere, hvordan den vil passe ind i Marvel Cinematic Universe. Uanset hvad antager vi, at det stadig er gode nyheder, at filmen er under udarbejdelse, og vi er sikre på, at mange ser frem til en fortsættelse.