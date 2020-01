AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-06 10:08

Smart badeværelsesmåtte til kropsovervågning

Under CES 2020 spottede vi Mateo, en smart badeværelsesmåtte til kropsovervågning. Vi har tidligere set tilsluttede badevægte på CES sammen med et hav af andre finuerlige gadget. Denne trend er stærkt stigende i henhold til antallet af smart home gadgets er hastigt stigende i vækst i vores hjem.





Nu er der sågar fremvist smarte badeværelsesmåtter, der analyserer kropsmetrik, som er lidt mere fra den usædvanlige hylde. Vi har tidligere set nogle få af disse som prototyper, såsom Hi Mirror mat prototypen, der parres med et spejl, der viser den registrerede vægt. Nu er en smart badeværelsesmåtte til kropsovervågning altså stødt til.

Ideen bag Mateo Smart Bathroom Mat er den frustration, som mange mennesker oplever, når de ser deres vægt på badevægten. For at forhindre en negativ oplevelse, opfandt Mateo-teamet en smart måtte, der registrerer brugernes kropsmetrik dagligt, når de tørrer deres fødder efter badet uden at vise dem vægten visuelt, hvis de ikke vil vide det.

“Many people have complicated feelings about knowing their weight. They know it is an important metric to track, but don’t want to start their day frustrated over even slight weight gains, and would rather lose the data point than step on the scale,” fortæller Lenny Dahan, CEO hos Mateo.

Den patenterede smart-måtte er lavet af et udskifteligt dæksel, der omslutter elektronikken, der analyserer brugernes krop og opretter forbindelse til deres smartphones via Bluetooth eller WiFi. En 7000 dot-pressure mapping teknologi genkender unikt hver bruger og familiemedlem og leverer kropsmålingerne en via brugergrænseflade fra en ledsagende mobilapplikation, som tilpasses hver brugers historik og kommer efterfølgende med kost og træningsanbefalinger.

Mateo Smart Badeværelsesmåtten er blevet udnævnt til en CES 2020 Innovation Awards Honoree i kategorien Health & Wellness.

Mateo registrerer en lang række data: vægt, muskelknogler og fedtmasse, trykfodaftryk, balance og kropsholdning. Ud over diæt og træningsanbefalinger kan Mateo registrere dårlig holdning og fremhæve anbefalinger til såler eller arbejdsstillinger. Ifølge virksomheden sender Mateos mat og app ikke data til det offentlige internet og følger strenge privatlivs regler for at holde brugernes data sikre.

Mateo lancerer sin crowdfunding-kampagne i februar 2020, og for $ 179 får du to udskiftelige covers og en enhed.





Source & Image credit:

Mateo