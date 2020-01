AUTHOR : Patfigs

PUBLISHED : 2020-01-06 08:12

Smart Home på hjul CES 2020

Med Beton M-Byte får du en bil som har alt, hvad en tech glad familie ønsker sig.



Bilbranchen må være en af top kandidaterne til, hvor ændringerne i markedet bliver størst. Selvkørende biler, ændring i køre teknologien, nye ønsker for forbrugeren. Listen over spændende tiltag i dette segment er lang.



Denne nyhed kan vel bedst beskrives, som smart Home på hjul. Med Beton M-Byte får du en bil som har alt hvad en tech glad familie ønsker sig.





Klar til 5G, med usynlige integreret antenner i taget forbundet til et trådløst modem i bilen, sikre super Wi-Fi. Alt kan styres via førens 7 tommer informationsdisplay og hvis føren af bilen ikke har tid, har medpassagerne deres helt eget 8 tommer tablet med interface, pænt sejt. Men Beton stopper ikke her. Producenten er i gang med at arbejde på at kunne levere en værdikæde af bæredygtig tiltag som gør deres bil mere “grøn”





Alt dette til en forventet US pris på 45.000 dollars. Interessant konkurrent særligt til Tesla.