AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-04 11:06

Tesla fabrikken leverede 367.500 køretøjer i 2019

Tesla har aldrig haft held med at holde sig flydende, men på trods af adskillige bump på vejen, kontroverser over medarbejderledelse og øget konkurrence på markedet, lykkedes det stadig virksomheden at slutte 2019 ret imponerende.





Efter at have fået sine produktionslidelser under kontrol nåede Tesla sine køretøjsleveringsmål i det forgange år. I henhold til den seneste finansrapport fra 4. kvartal 2019, der blev offentliggjort af elbilproducenten i dag, leverede Tesla hele 367.500 køretøjer gennem 2019, og dette tal falder på linje med tidligere forudsigelser, og er tilmed også omkring 50 procent højere end det var i 2018.

Det er et ganske imponerende spring fremad, og Tesla fortæller selv de 367.500 noterede køretøjer faktisk er større, da der kun tælles biler som er "leveret", hvis "alle papirer" er korrekte, og køretøjet faktisk har nået en kunde (levering af bilen er ikke nok for at tælle med)

Til reference leverede Tesla 245.240 køretøjer i 2018.

En betydelig del af Teslas leverancer i 2019 - 112.000, for at være præcis - fandt sted i 4. kvartal 2019, hvilket var forventet fra Teslas side. Især på det amerikanske marked bruges feriesæsonen typisk til modtager gaver - endda dyre gaver som en splinterny Tesla - samt julebonus fra arbejdsgivere, som kan hjælpe med forskud på billån. Den slags bonusser ses ikke så ofte på dansk jord.

Teoretisk set bør disse produktionsnumre kun stige i de kommende år. Tesla er allerede begyndt at producere køretøjer i sin splinternye Shanghai-baserede Gigafactory, og en anden Gigafactory forventes at blive en realitet i 2021.





source & Image credit:

Tesla