gaming stol tests

Vi vurderer også altid på prisen over for det produkt vi står med i hånden.

Til sidst vil vi altid sammenholde vores oplevelse med stolen, prisen og ikke mindst de testede parametre - det giver os til sidst Tweak scoren.

Desværre er vi ikke i stand til at teste alle produkter, men vi tester naturligvis altid alt det vi overhovedet er i stand til.



Under en Gaming Chair test, har vi en lang række parametre vi tester på alle stole der bevæger sig ind gennem kontoret. På den måde sikrer vi en tilnærmelsesvis objektiv sammenligning af de forskellige Gaming Chairs og ved at holde tests standardiseret kan du nemt sammenligne hvordan stolene er i forhold til hinanden.