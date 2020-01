AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-18 12:22:48

Arozzi Mezzo V2 - Gaming Stol

Mange og lange timer foran computeren, kræver selvfølgeligt et godt sted at slå ballerne ned. Med hovedsæde i Sverige, har firmaet Arozzi slået sit navn rigtig hårdt fast blandt gaming entusiaster ved at lave superlækre gaming stole til folket. I dag tager vi et kig på Arozzi Mezzo V2, som måske er et godt bud på en gaming stol.

I dag tager jeg et kig på Mezzo V2 stolen fra Arozzi. Det er ikke første gang jeg anmelder en gamerstol, men det er mit første møde med producenten Arozzi. Se med på vores YouTube kanal for den fulde gennemgang.

Hvis vi skal være ærlige, så er der på overfladen ikke meget variation i udvalget af gaming stole. De fleste er bygget op over looket af et racersæde fra en bil, og her adskiller Mezzo V2 stolen sig heller ikke.

Har nævnt det før, og jeg gør det gerne lige igen. Jeg kunne virkelig godt snart tænke mig, at se nogen ryste posen godt og grundigt på den front og komme op med noget nyt og banebrydende.

Mezzo V2 kan fås i et udvalg af forskellige farver, så man har mulighed for at vælge sin egen foretrukne farver. Vi har modtaget den i den sort/hvide farvekombination, som er ret afdæmpet at se på.

Stolen kommer, for at lette transporten, afskilt ,og kræver at man selv samler den før man kan plante bagdelen i den. Alt hvad man har brug for, er med i kassen, og selve processen er ret ligetil og tager omkring 10 minutter, hvis man er lidt fingernem.

Materialerne er i stellet, er en kombination af stål og kraftig plastisk, som føles solidt og af god kvalitet. Sædet er med PVC læder, som har en behagelig blød overflade, men som desværre lugter en anelse syntetisk det første stykke tid.



Det er de samme materialer, som er brugt på alle overfalder og syninger osv er pæne at se på, uden at skille sig specielt ud.

Der er monteret en lændepude og en nappepude på Arozzi Mezzo V2 stolen som standard, men de er lige til at tage af hvis man hellere vil undvære.

Arozzi Mezzo V2 har en række indstillingsmuligheder som er lette at betjene med de to håndtag på højre side. Man kan selvfølgelig indstille højden i et spænd fra 46 til 53 cm i sædehøjde.

Ryglænet kan også indstilles helt ned til vandret. Så trænger du til en morfar undervejr forelægger muligheden. Endelig kan stolen vippe, som vi kender det fra alle andrre på markedet. Hvor meget eller hvor lidt der skal til for at vippe stolen kan indstilles under stolen.

Der er også monteret armlæn på gamingstolen, som kun kan indstilles i højden og ikke som andre stole jeg tidligere har set på - i vinkel osv. Tilgengæld så har Arozzi Mezzo V2 den bedste og blødeste overfladel jeg har testet hidtil på gamer stole. På visse gamer-stole er armlænene bare lavet i plast, men på Mezzo V2, har de en blød gummioverflade, som er rar at læne sig på.

De fem hjul på Arozzi Mezzo V2 stolen ,er lavet i plast og de ruller utroligt godt på mit gulv, og gør det let at skifte frem og tilbage imellem mine forskellige systemer. Det er en stor bonus i min bog.



Springer vi videre til sidekomforten, som det hele alt andet lige står og falder med, så vil jeg starte med at sige, at Mezzo V2 har en dejlig blød siddeflade både i selve sædet, men også i ryggen.

Hvor blød eller hård man foretrækker sin gaming-stol er nok en smagssag, og personligt synes jeg at den er lige lidt for meget til dem bløde side. Desværre er der heller ingen ventilation i sædet, som bare er et lukket stykke PVC læder, hvilket godt kan gøre det til en lidt varm affære, specielt nu hvor vejret er blevet varmere.



Opbygningen på stolen er også en anelse for kantet til min smag. I sand racersæde stil, er der ret stejle og høje kanter omkring både sæde og ryglæn, og i mit tilfælde ender det lidt at begrænse mine muligheder for at sidde behageligt i stolen. Jeg føler mig lidt begrænset og lukket inde omkring lårene, og normalt sidder jeg også tit med det ene ben oppe i stolen, men det gør de høje kanter ikke noget godt for, da jeg så bliver klemt på benene, og det er trækker ned på komfortsiden.

Dette vil jeg dog skrive op til en personlig smagssag, og ikke noget jeg som sådan vil klandre Arozzi for. Der er sikkert mange der ikke sidder helt som mig, og derfor ikke vil opleve de samme problematik.

Pris:

Arozzi Mezzo V2 kan pt findes online for lige over 2000 kr. Det lander meget godt ca. midt i feltet af lignende gamerstole på markedet. I forhold til kvaliteten og funktionerne generelt, så rammer den pris vist meget godt. Der kan sagtens findes billigere gamingstole, men kvalitet følger som regel prisen i det segment.

Konklusion:

Er du på udkig efter en ny gaming stol, og vil gerne lande nogenlunde midt i feltet, så er Arozzi Mezzo V2 et super fornuftigt bud. Den klarer opgaven fint, men bringer bestemt ikke innovation eller specielle features til bordet. Men man kan jo så måske også spørge sig selv, om det er med stole man leder efter den slags.

Vi lander på en endelig karakter på 7 for en stol, der klarer opgaven solidt og lidt over gennemsnittet. Der skabes ikke noget nyt med Mezzo V2, men der laves heller ingen slemme fejl. Middel og noget rutinepræget præstation kan det vist kaldes.

Godt:

Fornuftig kvalitet til prisen

Gode armlæn

Skidt:

En anelse varm i sædet