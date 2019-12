AUTHOR : Simon

COUGAR Armor One Gaming Chair

I denne test tager vi et kig på den billigste af gamer stolene fra Cougar. Læs med og få svar på, om det kan svare sig at spare lidt penge, eller om man skal grave lidt dybere i pungen.

Den seneste tid har vi kigget på en masse nyt udstyr fra Cougar, og denne gang er ingen undtagelse. Producenten der laver alt fra kabinetter til blæsere, mus og headsets, har sendt os deres Armor One gaming stol, som vi tager et grundigt kig på i denne test.



Specifikationer og farve på Cougar Armor One Gaming Chair

Inden vi dog når til den sjove del, skal vi som altid lige kigge på de tørre specifikationer. Jeg har tilladt mig at låne specifikationerne direkte fra producentens website, og i kan se dem på nedenstående billeder.

Udpakning og Samling

Kassen jeg modtog stolen i var, helt som forventet, ret stor. Et par hurtige snit med kniven for at skære tapen over, gjorde at jeg kunne åbne kassen og se grunden til størrelsen. Alle enkelte dele af stolen er pakket ind i et beskyttende lag skum, pap eller plastik, så de ikke bliver beskadiget under transporten.



Med delene ude af kassen, var det nu tid til at samle stolen. Den medfølgende brugsanvisning kan bruges, og er fin og detaljeret, men som gammel møbelsælger går det ud over min stolthed, hvis jeg ikke kan samle en simpel stol uden. Det viser sig da også hurtigt, at stolen i bund og grund ligner alle andre kontorstole i opbygningen. Et ryglæn skal skrues på beslagene der sidder monteret på sædet, et beslag til vippefunktion monteres under sædet, gaspatronen sættes fast på foden, hjul monteres under foden, og til sidst sætter man over og underdel sammen. Ét styk samlet stol på 10 minutter.



Men lad os lige se lidt nærmere på processen, for der skal jo skrues lidt, hvilket kan få nogle menneskers hjerner helt op i det røde felt. Cougar har været så flinke, at opdele de skruer og spændeskiver, der skal bruges, i en medfølgende papæske. Derudover leverer de også det nødvendige stykke værktøj, så man ikke skal finde værktøjskassen frem. I brugsanvisningen er det angivet klart og tydeligt hvilke skruer der skal bruges (de lange, de korte eller det helt små), og hvor de skal skrues ind henne. Der er i alt 10 skruer, hvoraf fire skal bruges til ryglænet, 4 til beslaget under sædet og 2 til et par plastikskjolde på siden af ryglænet.

En rigtig fed ting jeg lagde mærke til da jeg samlede stolen, var at hjulene var ekstremt nemme at klikke fast på foden. Dette er bestemt ikke standard, og mange andre stole skal man bruge mange kræfter på, når man monterer hjulene.



Til sidst monteres den medfølgende nakkepude og lændepude. Nakkepudens elastik skal blot sættes fast rundt om nakkestøtten, hvilket jeg synes virker lidt som en billig løsning, der samtidig bryder det æstetiske udtryk på bagsiden af stolen. Lændepuden sættes også fast med elastiske stropper, der skal trækkes gennem de to huller i nakkestøtten og under ryglænet og klikkes sammen på bagsiden af ryglænet. Igen ødelægger det desværre det æstetiske udtryk, og er den billige måde at løse monteringen på.



Et nærmere kig

Med stolen samlet, er der nu tid til et nærmere kig på detaljerne.



Armor One stolen er ifølge Cougar udført i åndbart PVC læder, som ikke er ægte læder, men derimod en blanding af diverse andre materialer, som har fået påtrykt et læderstruktur. Stolen er holdt i sort og orange, som vi kender det fra Cougar. Sædet og ryggen på Cougar One er desuden udsmykket med et påsyet firkantet mønster. Om man kan lide det eller ej, er en smagssag, og personligt synes jeg egentlig det ser meget fint ud, og gør at stolen skiller sig ud fra de uendelige mængder af andre gaming stole på markedet.







På toppen af ryglænet er der på både for- og bagsiden et påsyet orange Cougar logo, der dog desværre ikke helt matcher læderets orange farve. Både nakkepuden og lændepuden har også påsyede logoer i samme farve.

Tid til at kigge nærmere på stolens indstillingsmuligheder. Cougar One kan som alle andre “gaming” stole lægge ryglænet helt ned i vandret position. Dette gøres ved at trække i et, efter min smag, for kort håndtag i højre side, hvorefter ryglænet kan vippes frem og tilbage.

Selvfølgelig kan stolen også hæves og sænkes, samt vippe, hvilket man styrer med det sædvanlige håndtag, som man også finder i højre side på stolen. Skubber man håndtaget ind, låser man samtidig stolens vippefunktion, hvis man ønsker at sidde mere stabilt.



Stolens armlæn kan, i modsætning til Cougar Armor og Armor S stolene, kun justeres i højden og knækkes ud til siden, hvilket dog ikke gør mig noget, da jeg aldrig bruger den funktion på mine stole.



Endnu engang bliver jeg nødt til at nævne hjulene som et kæmpe plus på denne stol. Hjulene kører virkelig godt på den køreplade stolen står på hjemme hos mig. Desuden er hjulene lavet af gummi, hvilket er et kæmpe plus i forhold til slitage på trægulve, og noget jeg virkelig værdsætter på en kontorstol. Det er en ting der ikke koster alverden, og som mange producenter sparer på, så deres stol kan sælges en halvtredser billigere, men samtidig en ting der er virkelig lækker at have.

Foden, som hjulene sidder på, er selvfølgelig stjerneformet og udført i noget der virker som meget robust stål, så der er ingen risiko for, at foden knækker. Selve stolens ramme er også udført i stål, hvilket også bidrager til øget holdbarhed.



En sidste detalje der er værd at være opmærksom på, er at stolen er bygget til personer med en vægt på op til 120 kg, hvilket er standard for de fleste stole, både til kontor og andre steder. Så hvis du hører til de tungere drenge, skal du måske kigge på en af de lidt større stole, som f.eks. Armor Titan.



Siddekomfort

Cougar Armor One giver en siddekomfort, som man kan forvente af en gaming stol af denne kaliber. Med det mener jeg, at man sidder helt OK i stolen, men man kan mærke at stolen ikke er den dyreste. Det billige PVC læder gør, at man efter nogle timer i stolen begynder at få en svedig bagdel. Det skal dog til Cougars forsvar siges, at det er ganske normalt for stole i denne prisklasse.



Den medfølgende lændepude er i starten ret hård og måske en anelse ubehagelig at sidde med, men dette kan der være flere grunde til. For det første er puden også udført i PVC læder, og den er derfor ret fast. For det andet skal man som regel altid lige vænne sig til en ny pude, der ikke er blevet siddet til og formet efter ens egen krop. Efter et stykke tid med lændepuden er den faktisk blevet uundværlig at sidde med, hvilket jeg tolker som en god ting. Den kan selvfølgelig justeres i højden, hvilket gør at den kan sidde det helt rigtige sted. Puden kunne i min test faktisk slet ikke undværes, da sædet ellers bliver for dybt, så sædet trykker på mine ben og lukker af for blodomløbet, hvilket skaber ubehag i benene.



Nakkepuden er også udført i PVC læder, og kan justeres en lille smule i højden. Den føles rar at sidde med, og så er der egentlig ikke mere at sige om den.



Alt i alt, sidder mit 167 cm korte korpus ganske fornuftigt i Armor One stolen, men også min kæreste der er en smule højere sidder ret behageligt.



Konklusion

Cougar Armor One er en god og solid entry level “gaming” stol. Og inden vi går videre, er jeg lige nødt til at uddybe mine citationstegn omkring “gaming”. Min mening med det er egentlig bare, at stolen ikke i sig selv ikke har nogen som helst funktion, der skulle gøre det til et produkt designet kun for gamere. Den har med andre ord ingen funktioner, der giver dig en fordel i spil. Når det så er sagt, så er det nok nærmere udseendet af et racersæde der gør, at vi forbinder det med gaming.



Som gamer der sidder mange timer foran skærmen, handler det i højere grad om komfort og ergonomi end udseendet på selve stolen. Vælger man så at købe en såkaldt “gamer” stol, er det vigtigt at den besidder nogle af disse ergonomiske egenskaber. Lændepuden er vigtig, så man beholder den rette holdning i ryggen og ikke synker sammen. Nakkepuden skal være der for komfortens skyld, men også lidt for at give støtte til hovedet og nakken. Gode hjul er vigtige, så man kan bevæge stolen uden at bruge for mange kræfter og lave unødige ryk i ryggen. Justérbare armlæn og ryglæn er vigtigt for at man kan finde en behagelig position at sidde i, uanset hvor høj eller lav man er.



Alle disse egenskaber besidder Armor One stolen, hvilket gør den til et godt produkt.

Prisen ligger i skrivende stund på omkring 1700,- i Danmark for den sorte udgave, og ca. 1800,- for den orange/sorte udgave, som vi har kigget på her i testen. Det ligger nogenlunde på niveau med andre stole i denne kaliber.



Når jeg kigger på materialerne, er det eneste der springer i øjnene egentlig det, efter min mening, forbandede PVC læder. Personligt bryder jeg mig ikke om det, da jeg hurtigt sidder og sveder, især når det bliver varmt om sommeren. I deres beskrivelse af materialet, skriver Cougar selv, at det er åndbart, hvilket jeg desværre ikke har kunnet mærke, om ikke andet, så er det ikke åndbart nok. Det er dog ret typisk, at stole i denne prisklasse benytter sig af netop PVC læder, da det er langt billigere end ægte læder (som også findes i mange kvaliteter), samt nemmere at holde, da ægte læder kræver pleje mindst én gang årligt.



Cougar Armor One ender i denne test med en score på 8/10, for et godt produkt, med mange gode detaljer til prisen, men som dog også har plads til små forbedringer hist og her.



Pros

Fin stol til prisen

Flot udssende (smagssag)

Medfølgende lænde- og nakkepude

Stålstel og rigtig gode gummihjul

Nem montering

Fine justeringsmuligheder



Cons

PVC læder

Håndtag til ryglænet er lidt for lille efter min smag