AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-05-22 18:09:00

Cooler Master RGB Hard Gaming Mouse Pad

Der var en gang hvor en musemåtte blot var en kedelig stof eller plastik ting, man havde liggende på sit skrivebord. Nu skriver vi 2018, og RGB lyset har fundet sin vej ind i alt efterhånden, der i blandt også vores musemåtter. Cooler Master er klar med deres bud på en musemåtte med indbygget RGB lys, som vi naturligvis har set nærmere på!

2017 blev året hvor RGB lyset for alvor fandt vej ind i vores gaming udstyr, og det fortsætter støt i 2018. Cooler Master er klar med en ny musemåtte, som netop har RGB-lys indbygget. I modsætning til konkurrenterne, har Cooler Master taklet det på en lidt anderledes måde, hvilket både holder prisen nede, men samtidig også gør det lettere for brugeren at tilpasse lyset.

Hvad vi mener med dette, og ikke mindst hvordan musemåtten er at bruge, er alt sammen noget vi ser nærmere på i denne test.

Specifikationer og features

Normalt er der ikke mange spændende features at nævne, når vi snakker musemåtter. Men eftersom at der er indbygget lys i musemåttet fra Cooler Master, er der alligevel lidt at komme efter. Jeg har derfor været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt lækkerier til jer:

Produktnavn: MasterAccessory - RGB Hard Gaming Mousepad

Materialer:

- Kabelbeslag: Aluminium

- Bunden: Silikone

- Toppen: Metal med vinyl

Dimensioner: 350 x 264 x 2 mm

Vægt: 808 gram

Indbygget lys: Ja, RGB

Software: Nej, touch kontrol

Unboxing af musemåtten

Kassen som RGB musemåtten kommer i, er med sorte og lilla farver, som på stort set alle andre Cooler Master produkter. På fronten finder vi et stort billede af selve musemåtten, med en af Cooler Masters egne mus på. Der bliver også gjort opmærksom på at der er indbygget RGB lys, og nederst finder vi måttens fulde og meeeget lange navn: MasterAccessory RGB Hard Gaming Mouse Pad – lad os bare kalde den RGB musemåtten i resten af testen. Bagsiden byder på en masse beskrivende tekst omkring forskellige features rundt omkring på måtten.

Med kassen åbnet op, finder vi MasterAccessory RGB Hard Gaming Mouse Pad gemt under en plastikskjold pakket ind i en pose. Ud over selve computer musemåtten, er det eneste andet tilbehør i kassen en quickstart guide, det er det.

En tur rundt om produktet

Lad os tage en tur rundt om RGB musemåtten som det næste. I modsætning til normale musemåtter, har denne naturligvis en ledning med et USB-stik i enden eftersom at der skal strøm til for at lyset kan virke. Kablet er omkring 2 meter langt, hvilket bør være tilstrækkeligt for langt de fleste behov.

Med sine 350 x 264 mm, er der ikke tale om den største musemåtte i verden, men heller ikke den mindste. Personligt mener jeg at Cooler Master har fundet en god mellemting, som langt de fleste vil kunne forenes med. Overfladen er sort hård plastik/vinyl, som giver minimal modstand når musemåtten skal skubbes hen over den. Nede i det højre hjørne, finder vi et diskret Cooler Master logo, som naturligvis vil lyse op når det indbyggede RGB lys tændes – mere om dette senere.

I toppen placeret i midten, finder vi en aluminiumsklods skruet fast til måtten. Hele musemåtten består af en stor aluminiumsplade, så der er kælet for detaljerne, når det kommer til byggekvaliteten som er bundsolid. Klodsen i aluminium er stedet hvor kablet kommer ind, og hvor noget af elektronikken der gør lyset muligt er gemt.

Bemærk desuden det lille ”fingeraftryk” på overfladen af musemåtten. I stedet for at bruge software til at skifte mellem de forskellige lyseffekter og farver, foregår det alt sammen via et tryk med din finger direkte på måttens overflade. Det er et spændende valg, og det bliver spændende at teste hvordan det rent faktisk virker lidt senere.

Med bunden i vejret på måtten finder vi naturligvis et lille klistermærke med serienummer og lidt andre informationer på produktet. Derudover er der hele fem store gummifødder her nede, som skal sikre at musemåtten ligger fast på et hvert underlag og ikke rykker sig midt i kampens hede!

Testen – Lyset og Brugen

Den andensidste etape af vores gennemgang af RGB musemåtten fra Cooler Master er nået, det er blevet tid til at teste inden vi skal konkludere. Jeg har valgt at dele vores test del op i to små bidder, RGB lyset og brugen med mus da førstnævnte er et stort salgspunkt og feature for netop dette produkt. Lad mig starte med at sidde nogle ord på hvordan det indbyggede lys så ud og var at bruge.

Hvis vi starter ud med hvordan lyset blev gengivet, så virker det måske som om at det er pænt og klart på billederne ovenover og nedenfor. Så længe at det var mørkt i rummet, var dette skam også tilfældet. Lyset var pænt og jævnt rundet om hele kanten på musemåtten, men Cooler Master logoet nede i højre hjørne blev aldrig helt lyst op hvilket var lidt en skam. Touch kontrollen til at skifte mellem effekter og farver virkede fejlfrit, og registrerede et hvert tryk. Der er en god portion stationære farver at vælge mellem samt et par effekter såsom regnbuen på første billede ovenfor.

Hvis du sidder i dagslys eller et meget lyst rum, skal du dog ikke forvente det store af det indbyggede lys, da det simpelthen ikke er kraftigt nok. Her klarer konkurrenterne fra Corsair og Razer sig betydeligt bedre. Disse har også software som gør det muligt at personliggøre lyset lidt mere, men personligt kan jeg godt lige Cooler Masters udgave som også holder prisen i bund.

Men hvordan var måtten så at bruge? Det kan jo godt være at lyset var pænt og farverigt, men dette nytter jo ikke hvis måtten ikke performer som den skal. Til testen brugte jeg min ASUS ROG Pugio mus som vi også har testet her på siden. Der er tale om en kablet gamer mus, som både kører godt på hårde og bløde overflader. Til dagligt bruger jeg den sammen med den lange Corsair MM300 måtte som er i blødt stof, det var lidt af en omvæltning at skifte over til RGB musemåtten fra Cooler Master.

Hårde musemåtter betyder som regel høj hastighed, og denne fra Cooler Master er absolut ingen undtagelse. Hvis du kan lide fart over feltet og ubesværet glid med din mus, så vil du uden tvivl kunne lide overfladen på RGB måtten her. Selvom musen glider betydeligt lettere end på en stofmåtte, havde jeg stadig god præcision i både mine spil og billedredigering sammen med min ASUS ROG Pugio mus, så der var absolut ingen ko på isen når det kom til selve overfladen på måtten – dog var der en anden ting der gik mig på igen og igen. Aluminiumsklodsen på toppen af musemåtte fangede gang på gang kablet på min mus, hvilket var meget frustrerende! Især hvis du skulle lave et hurtigt flick i skydespil, og musen pludselig sad sig fast og ikke ville længere = du døde. Jeg prøvede både at ligge kablet på toppen af klodsen, men det nyttede ikke eftersom musen jo er i konstant bevægelse og kablet faldt ned.

Med minde du benytter en trådløs gamermus eller har en mouse-bongie til at holde dit kabel af vejen, vil du højst sandsynligt også løbe ind i dette problem. Det er lidt en skam, eftersom at resten af musemåtten faktisk er rigtig lækker både at bruge, og både ser rigtig godt ud og føles virkelig godt skruet sammen – bogstaveligtalt. Lad os springe videre og få sat en pris på herligheden og runde testen af med en konklusion.

Pris

I skrivende stund d. 22/05 2018 kan RGB musemåtten fra Cooler Master findes på nettet til omkring 300,- DKK inklusiv fragt. Dette er faktisk en ret skarp sammenlignet med andre RGB musemåtter. Dog opgiver du også mulighed for at kontrollere lyset via software, samt at det ikke er så skarpt og farverigt som konkurrenternes – touch kontrollen er til gengæld super fed og gennemtænkt.

Alle detaljerne på RGB musemåtten fra Cooler Master, kan naturligvis også findes på deres hjemmeside. Klik blot på banneret med deres navn nedenfor, og bliv sendt direkte til der til.

Konklusion

Hvis du er på udkig efter det sidste RGB lir til dit setup og pengene er ved at være opbrugt, er RGB musemåtten fra Cooler Master et rigtig godt bud. For under 300,- DKK får du en solid musemåtte med hård overflade, og lækkert indbygget RGB lys. Selve overfladen på måtten er helt efter bogen, og er som man nu kan forvente en musemåtte med hård overflade at være - høj hastighed og minimal modstand når musen skal skubbes hen over måtten. Størrelsen på 350 x 264 er ikke den største måtte vi har set, men en god mellemting som langt de fleste kan leve med.

Ligesom mange af Cooler Masters andre produkter, har de også valgt at lave denne musemåtte helt software fri. Dette betyder at alt kontrol af det indbyggede lys foregår direkte på måtten, via en lille touchknap indbygget direkte i måtten. Dette er en super fed implementering, som jeg ikke havde regnet med at se på en måtte til denne pris. Det indbyggede lys er fin, men kunne sagtens have været skarpere og mere klart – her halter Cooler Master efter konkurrenterne. Placeringen og formen på den store aluminiums klods hvor kablet går ind i måtten, var dog yderst belastende og gav mig flere gange problemer i mine spil, da kablet fra min mus simpelthen sad fast. Bruger du en trådløs mus eller har en mouse-bongie vil problemet naturligvis ikke være der.

Vi lander på en samlet score der hedder 7/10 i denne omgang. Hvis du mangler det sidste RGB lir for at dit setup er komplet, så kunne RGB måtten fra Cooler Master i den grad være et godt bud – og så koster den faktisk ikke mere end en normal musemåtte uden noget lir eller lys, what is not to like?

Godt

Fin størrelse for de fleste

Touch kontrol til farveskift i lyset

Hård overflade = høj hastighed

Gummifødder sikrer at måtten ligger fast

Solid byggekvaltiet

Kræver ingen brug af software…

Knap så godt

… selvom det kunne give flere muligheder

Aluminiums klodsen fanger ofte kablet

RGB lyset er alt for svagt

Score: 7